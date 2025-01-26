День ангела 26 січня: кого та як вітати з іменинами

26 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 січня

26 січня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Івана, Петра, Семена, Федора, Марію.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає "житель Аркадії". В дитинстві миролюбний і добрий. В дорослому віці стає сильним духом, прагне до гармонії.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві радісний, легкий. В дорослому віці стає добрим, працьовитим, неквапливим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві ніжний та добрий. В дорослому віці може стати марнославним, горделивим, але хорошим працівником.

Семен — давньоєврейське походження, означає "почутий Богом в молитві". В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає дуже уважним, хорошим другом.

Федір — давньогрецьке ім'я, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві боязкий, часто сумує. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, цілеспрямованим.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "кохана". В дитинстві співчутлива і добра. В дорослому віці стає моментами наївною, вміє втішити добрим словом чи матеріально.

День ангела 26 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю з твоїм днем! Хай твій ангел завжди буде поруч, охороняючи твоє серце і наповнюючи його вірою, надією та любов’ю.

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З Днем ангела! Нехай добрий ангел супроводжує тебе на кожному кроці, допомагаючи знаходити відповіді на життєві питання і даруючи душевний спокій.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди дарував силу, натхнення і мудрість для досягнення мрій.

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З Днем ангела! Нехай твоє життя буде яскравим і сповненим радості, а ангел-хоронитель завжди стоїть на варті твого щастя.

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Вітаю з Днем ангела! Хай небесний захисник допомагає тобі знаходити радість у кожному дні, оберігає твоє життя і дарує гармонію та щастя.

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