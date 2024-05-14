Эти пять женских украинских имен немцы считают самыми красивыми

Считают их самыми красивыми – женские имена, которые нравятся немцам

В Германии после начала полномасштабной войны, когда страна предоставила убежище многим украинским беженцам, было проведено исследование, какие украинские, женские имена больше всего нравятся немцам. Результаты опубликовало немецкое издание Wunderweib.

Немцев спросили, звучание, каких женских имен им больше нравится.

Наиболее благозвучно для граждан Германии звучит имя Алина.

На втором месте оказалось похожее – Полина.

Третье место заняло имя Дарья.

На четвертом месте среди самых красивых имен – Мила, на пятом – Виктория.

Интересно, что многие немецкие имена, вошедшие в ТОП-10 самых популярных женских имен в Германии, созвучны славянским. Среди них, например Эмилия, Ханна, София, Эмма, Миа, Мила, Лия.

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