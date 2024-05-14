Ці п'ять жіночих українських імен німці вважають найкрасивішими

Вважають їх найкрасивішими - жіночі імена, які подобаються німцям

В Німеччинні після початку повномаштабної війни, коли країна надала притулок багатьом українським біженцям, було проведене дослідження, які українські, жіночі імена найбільше подобаються німцям. Результати опублікувало німецьке видання Wunderweib.

Німців запитали, звучання, яких жіночих імен їм найбільше подобається.

Найбільш милозвучно для громадян Німеччини звучить Аліна.

На другому місці виявилося схоже – Поліна.

Третє місце посіло ім'я Дар'я.

На четвертому місці серед найкрасивіших імен – Міла, на п'ятому – Вікторія.

Цікаво, що багато німецьких імен, які увійшли до ТОП-10 найпопулярніших жіночих імен у Німеччині співзвучні слов'янським. Серед них, наприклад Емілія, Ханна, Софія, Емма, Міа, Міла, Лія.

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