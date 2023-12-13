Как пополнить счет Vodafone с телефона: быстро и без комиссии

Если не работает "Киевстар": важна информация о том, как пополнить счет на телефон Vodafone.

Прежде всего следует отметить, что оператор Vodafone предоставляет своим абонентам возможность пополнить мобильный счет без комиссий на сайте компании по этой ссылке.

Инструкция достаточно проста. Нужно ввести 9-значный телефонный номер или лицевой счет, ввести сумму для пополнения и выбрать способ зачисления средств.

Однако, стоит отметить, что из-за технических работ, которые продолжаются из-за чрезмерной нагрузки сети, зачисление средств на баланс могут приходить с задержкой.

Как пополнить счет на телефон с Vodafone с помощью другого смартфона

Мобильный оператор Vodafone также дает своим абонентам возможность пополнения счета с одного телефона на другой. Особенно удобным этот способ может показаться, если вы остались без интернета, а деньги на счете истекли. В таком случае воспользуйтесь услугой "Пополни меня". Следует набрать на своем телефоне специальную комбинацию *121*1*3# и следовать инструкциям USSD-меню, указав номер абонента, который будет пополнять ваш счет, и желаемую сумму.

Когда абонент получит вашу просьбу, ему следует также выполнить определенную последовательность действий, а именно: *150* номер телефона получателя*сумма перевода от 1 до 30 гривен# и кнопку "вызова".

Следует отметить, что этот способ требует уплаты комиссии. Абонент Vodafone, пополняющий мобильный телефон другого человека, оплатит 3 гривны. Также есть и определенные аспекты. Максимальная сумма для перевода составляет 30 гривен, а у пополняющего абонента на счете должно остаться не менее 5 гривен. Абоненты других мобильных операторов платят комиссию от 3 гривен.

Как пополнить Vodafone через Приват24 или Монобанк

Как пополнить Vodafone через Приват24 или Монобанк / Фото: Pexels

Здесь все тоже достаточно просто. Если у вас все еще есть деньги на счете, присутствует интернет или вы смогли подключиться к Wi-Fi, можете воспользоваться пополнением счета через интернет-банкинг.

Для пользователей Приват24 инструкция такова:

заходите в Приват24 (при необходимости вводите свои данные и подтверждаете личность);

на главной странице меню находите "Пополнение мобильного" и щелкните;

выбираете банковскую карту, с которой будет осуществлен зачисление средств, вводите свой номер телефона и сумму, нажимаете "Продолжить".

Обратите внимание, что таким способом вы также можете пополнить счет другого человека, просто в поле телефона нужно ввести его номер.

Для пользователей Монобанк инструкция такова:

заходите в приложение Монобанка (при необходимости вводите свои данные и подтверждаете личность);

в меню внизу страницы выбираете последнюю кнопку (в виде четырех точек), нажимаете "Мобильная связь", там вы увидите свой номер телефона и другие активные номера (если вы используете несколько сим-карт), нажимаете на номер Vodafone, затем выбираете " Пополнить мобильный", выбираете карту и указываете сумму перевода, нажимаете "Пополнить".

Кстати, в Монобанк можно также настроить регулярное пополнение мобильного счета, чтобы не переживать, что останетесь без средств в наименее подходящий момент. Для этого:

заходите в приложение Монобанка (при необходимости вводите свои данные и подтверждаете личность);

в меню внизу страницы выбираете последнюю кнопку (в виде четырех точек), нажимаете "Мобильная связь", там вы увидите свой номер телефона и другие активные номера (если вы используете несколько сим-карт), нажимаете на номер Vodafone, затем выбираете " Регулярный платеж» и нажмите «Настроить».

вводите получателя (свой номер телефона), дату списания и периодичность (например, раз в месяц), щелкаете внизу страницы "Указать сумму" и вводите ее. Нажмите "Сохранить".

Теперь ваш мобильный счет будет автоматически пополняться ежемесячно на необходимую сумму.