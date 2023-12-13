Самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2024 году: появились списки

Родители все чаще используют для имен причудливые, гендерно-нейтральные фамилии, но также набирают популярность классические имена.

Специалисты уже составили полный список имен для детей, которые будут самыми популярными в новом 2024 году. Рассказываем, какие имена будут выбирать родители всего мира в следующем году, ссылаясь на издание New York Post.

Какие детские имена будут самыми популярными в мире в 2024 году

Эксперт по именам Стеф Коффилд из Миннесоты прогнозирует, что в 2024 году в США, как и во всем мире, будут доминировать классические и гендерно-нейтральные имена, а также фамилии в роли имен.

«Сейчас много причудливых гендерно-нейтральных фамилий, которые используются как имена. Родители сейчас не боятся давать мальчикам более мягкие и женственные имена. А девочкам, напротив, мужественные, которые будут отражать их силу. И такая мировая тенденция будет продолжаться», – объясняет эксперт.

Коффилд вместе с тем ожидает, что будет расти популярность классических имен для мальчиков – Гаррисон, Натаниэль и Винсент. А для девочек наиболее популярны будут Энни, Маргарет и Сесилия.

«Я вижу такую тенденцию: родители хотят выбрать для своего ребенка классическое имя, но чтобы оно не входило в сотню лучших. Им нужно такое, чтобы его все слышали, но в классе не было еще пятеро детей с таким же именем», — объясняет специалист.

Самые популярные имена для мальчиков и девочек 2024 года: списки

Для девочек самыми популярными в следующем году будут следующие имена:

Коллинз;

Слоун;

Мэддисон;

Спенсер;

Энни;

Маргарет.

А для мальчиков самые популярные имена в 2024 такие:

Кэмерон;

Картер;

Колтер;

Вейлон;

Кэмпбелл;

Гаррисон;

Натаниэль;

Винсент;

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