Как правильно подобрать помаду: визажистка поделилась секретами

Сегодня на полках вeauty-магазинов можно найти сотни оттенков помад, от которых просто перехватывает дыхание. Впрочем, выбирать это средство декоративной косметики нужно в зависимости от тона кожи – теплого, холодного или нейтрального. Иначе можно испортить образ.

Как правильно подобрать цвет помады, рассказала британская визажистка Керрин Джексон в Daily Express.

Теплый подтон кожи

Для обладательниц теплого тона кожи наиболее неподходящие оттенки помады – нейтральные или холодные. "Теплыми" считают людей, которые быстро загорают, хорошо выглядят в золотых украшениях, а также — в которых натуральный цвет волос — от рыжих до блонда. Цвет глаз также индикатор подтонов. С теплом ассоциируют коричневые, янтарные или ореховые оттенки.

Женщинам с комбинацией этих черт, как правило, лучше подходит красная, персиковая или оранжевая помада. Темные помады, наоборот, могут "создать иллюзию истончения губ". Также это будет заметно прибавлять возрасту.

Холодный подтон кожи

"Холодные" люди обычно легко обгорают на солнце, или же наоборот – медленно загорают. Обладательницам такого тона кожи подходят серебряные украшения. Цвет их волос – от коричневых и черных до блонда. Обычно у них голубые, серые или зеленые глаза.

Тем, у кого холодный подтон кожи, следует избегать очень светлых или темных оттенков, потому что они придадут облику нездорового вида.

Нейтральный подтон кожи

Люди с нейтральным тоном кожи, как правило, загорают медленно и не часто обгорают на солнце. Им подойдет практически любой цвет помады. Впрочем, лиловые, розовые и чудесные оттенки подчеркнут преимущества.

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