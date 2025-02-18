Як правильно підібрати помаду: візажистка поділилася секретами

Сьогодні на полицях вeauty-магазинів можна знайти сотні відтінків помад, від яких просто перехоплює подих. Втім, обирати цей засіб декоративної косметики потрібно залежно від тону шкіри – теплого, холодного чи нейтрального, інакше можна зіпсувати образ.

Як правильно підібрати колір помади, розповіла британська візажистка Керрін Джексон в Daily Express.

Теплий підтон шкіри

Для власниць теплого тону шкіри найбільш невідповідні відтінки помади – нейтральні або холодні. "Теплими" вважають людей, які швидко засмагають, мають гарний вигляд у золотих прикрасах, а також натуральний колір волосся яких – від рудого до блонду. Колір очей також є індикатором підтонів. З теплом асоціюють коричневі, бурштинові або горіхові відтінки.

Жінкам із комбінацією цих рис зазвичай найкраще пасує червона, персикова або помаранчева помада. Натомість темні помади, навпаки, можуть "створити ілюзію стоншення губ". Також це помітно додаватиме віку.

Холодний підтон шкіри

"Холодні" люди зазвичай легко згорають на сонці або ж навпаки – повільно засмагають. Власницям такого тону шкіри пасують срібні прикраси. Колір їхнього волосся – від коричневого й чорного до блонду. Зазвичай вони мають блакитні, сірі або зелені очі.

Тим, у кого холодний підтон шкіри, варто уникати дуже світлих або темних відтінків, бо вони нададуть зовнішності нездорового вигляду.

Нейтральний підтон шкіри

Люди з нейтральним тоном шкіри зазвичай засмагають повільно і не часто обгорають на сонці. Їм пасуватиме практично будь-який колір помади. Втім, лілові, рожеві та нюдові відтінки підкреслять переваги.

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