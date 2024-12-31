Как правильно выбирать консервы в магазине, чтобы не ошибиться

Чтобы понять еще в супермаркете, что продукт качественный и свежий, нужно обращать внимание на эти вещи.
Как правильно выбрать консервы, чтобы не ошибиться: советы экспертов по безопасности питания
- Обращайте внимание на внешний вид банки. Нельзя брать консервы, если на банке есть ржавчина, потому что она легко может попасть внутрь, что приводит к быстрой порче продукта. Также, если есть заметная выпуклость, это свидетельствует о том, что продукт нельзя употреблять. Обычно такое происходит, когда внутри скапливается газ из-за жизнедеятельности бактерий. Такие консервы испорчены и непригодны для употребления.
- Не берите дешевые консервы. Если продукт значительно дешевле аналогичных, это может означать, что он некачественный или вообще подделка. Можно брать консервы средней стоимости, так вы точно избежите неприятных сюрпризов внутри.
- Читайте этикетку. Следует обязательно проверять информацию о составе продукта. Лучше всего покупать консервы в собственном соку, они натуральнык и не содержат вредных примесей. Обычно там есть только основной продукт – рыба, мясо, овощи, соль и специи. Также качественными считаются консервы в томатном соке и масле.
- Обратите внимание на сроки годности и правила хранения. Большинство видов консервов не требует особых условий хранения, продукт сохраняется при температуре до 20 градусов. Впрочем, обязательно проверяйте срок годности, чтобы не было проблем со здоровьем после употребления продукта.
Читайте также:
Простой жареный лук превратится в изысканную карамелизированную закуску: как приготовить
Почему нельзя сливать жидкость из банок с горошком: об этом следует знать каждой хозяйке