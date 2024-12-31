Як правильно вибирати консерви в магазині, щоб не помилитися

Щоб зрозуміти ще в супермаркеті, що продукт якісний і свіжий, треба звертати увагу на ці речі.
Як правильно вибрати консерви, щоб не помилитися: поради експертів з безпеки харчування
- Звертайте увагу на зовнішній вигляд банки. Не можна брати консерви, якщо на банці є іржа, бо вона легко може потрапити всередину, що призводить до швидкого псування продукту. Також якщо є помітна випуклість, це свідчить про те, що продукт не можна вживати. Зазвичай таке відбувається, коли всередині накопичується газ через життєдіяльність бактерій. Такі консерви зіпсовані й непридатні для вживання.
- Не беріть дешеві консерви. Якщо продукт значно дешевший за аналогічні, це може означати, що він неякісний або це взагалі підробка. Можна брати консерви середньої вартості, так ви точно уникнете неприємних сюрпризів всередині.
- Читайте етикетку. Треба обов’язково перевіряти інформацію про склад продукту. Найкраще купувати консерви у власному соку, вони натуральні й не містять шкідливих домішок. Зазвичай там є лише основний продукт – риба, м’ясо, овочі, сіль та спеції. Також якісними вважаються консерви в томатному соку та в олії.
- Звертайте увагу на термін придатності та правила зберігання. Більшість видів консервів не вимагає особливих умов зберігання, продукт зберігається за температури до 20 градусів. Втім, обов’язково перевіряйте термін придатності, щоб не було проблем зі здоров’ям після вживання продукту.
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