Как сделать и использовать компост из опавших листьев

Компост из опавших листьев, его польза и техника приготовления

Осень – время, когда деревья размахивают своими яркими листьями, которыми украшают окружающий мир. А с приходом октября и ноября листья опадают на землю, образуя отличный материал для создания компоста.

Компост из опавших листьев – это не только полезная практика создания отличного органического удобрения. Если правильно использовать этот природный ресурс, вы сможете не только сэкономить деньги на приобретении дорогих удобрений, но и улучшить структуру почвы в саду или огороде.

Польза листового компоста

Правильно изготовленный листовой компост содержит кальций, азот, калий и микроэлементы, необходимые для роста и развития растений. Разлагаясь, компост отдает почве полезные питательные вещества, которые улучшают плодородие и здоровье почвы.

Он защищает от грызунов и вредителей, это естественный способ борьбы без химических средств.

Листовой компост можно использовать для образования слоя зимовки в саду. Он помогает защитить корни растений от непогоды и морозов.

Компост может быть использован в качестве мульчи, которая отлично улучшает плодородие почвы и обеспечивает защиту растений. Компост как мульча помогает удерживать влагу в почве, предотвращая ее испарение, создает барьер для роста сорняков, улучшает плодородие почвы. Компостная мульча помогает сохранять равномерную температуру почвы, предотвращая перегрев летом и переохлаждение зимой.

Как делать компост из опавших листьев: Простые советы

Вам понадобится свободное место в саду или огороде, где вы будете компостировать листья. Выберите солнечное место, которое хорошо доступно, но не мешает окружающей среде. Помните, что компостная куча или яма должны быть удалены от дома во избежание неприятных запахов.

Вы можете использовать различные способы компостирования опавших листьев:

В компостной куче – для этого сделайте специальную конструкцию из досок, оставляя небольшие щели между ними для улучшения газообмена. Можно использовать готовые компостеры из пластика.

В компостной яме – для этого понадобится выкопать яму соответствующего размера, складывают в нее листовой осадок и другую органику послойно, обильно поливая каждый слой.

Компост в мешках. Используйте специальные полиэтиленовые пакты для компостирования. В них закладывают листовой осадок и отверстия для доступа воздуха. Пакеты периодически встряхивают для ускорения созревания массы.

Когда вы выбрали способ компостирования, перейдем к самому процессу.

1. Сбор и загрузка органики Начните собирать опавшие листья и другую органику из вашего сада или огорода. Не подходит для компоста больные, пораженные листья, лучше не использовать листья брусники, ореха грецкого, дуба. Листья боярышника, осины, клена имеют очень плотную структуру, поэтому их лучше измельчить перед тем как укладывать.

2. Создание слоев. Собранные листья и другую органику следует послойно засыпать в выбранную вами конструкцию (компостную кучу, яму, мешки). Добавьте листья слой за слоем.

3. Добавление дополнительных материалов. Для улучшения процесса компостирования добавляйте прошлогодний компост, скошенные сорняки, солому и другие органические материалы. Это поможет создать более разнообразный состав и ускорить разложение.

4. Переворачивание. Регулярно переворачивайте компост, чтобы обеспечить доступ воздуха и ускорить разложение материалов. Используйте для этого вилку или лопату.

5. Контроль влажности. Следите за влажностью компоста. Он должен быть влажным, но не слишком мокрым. Прибавляйте воду при необходимости.

6. Обычно компост готовится от нескольких месяцев до года в зависимости от условий и типа материалов. Готовый компост имеет темную, земляную структуру и приятный запах почвы.

Как ускорить приготовление компоста из листьев

Для ускорения процесса приготовления полезного субстрата из опавших листьев, существуют различные эффективные методы:

Измельчение листьев. Чем мельче фракция листьев, тем быстрее они перегниют. Измельченные листья становятся более доступными для микроорганизмов и грунтовых червей. Внесение азота. Азот увеличивает активность почвенных микробов. Для этого можно поливать компостную груду мочевиной или другими азотсодержащими удобрениями. Также можно использовать не перепревший навоз или помет. Частое переворачивание компоста. Регулярное перелопачивание листьев ускоряет созревание субстрата и насыщает его кислородом. Ежемесячное шевеление способствует равномерному разложению материалов. Частый полив. Высокая влажность смеси способствует ее быстрому приготовлению. Во влажном субстрате возрастает активность микроорганизмов и дождевых червей. Использование дополнительных препаратов – для еще более быстрого процесса созревания компоста можно применять специальные средства, предназначенные для активизации процесса разложения органических остатков.

Некоторые виды листьев могут содержать вредные ферменты и спор грибов. Для их уничтожения можно добавить фунгицид к компоста.

В некоторых случаях использование компоста может привести к засолению и кислотности почвы из-за высокой кислотности некоторых материалов, например, осадков хвойных. Наличие или отсутствие некоторых микроорганизмов в компосте может повлиять на его свойства. Некоторые микроорганизмы могут разлагать органический материал и выделять кислоты. Если вода для орошения содержит большое количество солей, вместе с орошением компоста могут попасть и соли, способствующие засолению почвы.

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