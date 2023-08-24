Какой цвет волос молодит женщину после 40, 50 лет

Как правильно подобрать цвет волос, чтобы он не прибавлял возраст женщине за 40

Любая женщина хочет выглядеть помоложе, скрыть признаки старения. Иногда для этого достаточно бывает выбрать правильный цвет для окрашивания волос. И здесь важно знать определённые правила.

Рассказываем, каким образом женщинам старше 40 лет выбирать правильный цвет волос.

Выбирать цвет волос нужно с учетом натурального оттенка и цвета кожи

Как рекомендуют эксперты, чтобы выглядеть моложе, цвет волос нужно выбирать на один-два оттенка светлее натурального. И наоборот, как думают некоторые женщины – попытки скрыть седину с помощью темных оттенков могут прибавить возрасту.

Цвет кожи в выборе оттенка волос является ключевым. Оливковый подтон кожи хорошо сочетается с темно-русыми и каштановыми оттенками, для золотистой кожи подойдет медовый блонд, для смуглой кожи подойдет шоколадная гамма.

Цвет волос, молодящий женщину после 40 лет

При выборе оттенка цвета, прежде всего, следует отталкиваться от общего цветотипа, цвета кожи и цвета глаз.

Для женщин старше 40 лет теплые рыжие, шоколадные и медовые тона идеальны.

Медовый оттенок, например, хорошо освещает лицо и отлично подходит как блондинкам, так и брюнеткам.

Медовый оттенок — цвет омолаживающих волос.

Шоколадный, коричневый, медно-коричневый цвет волос всегда сдержан, изыскан и подходит под любую прическу и макияж. Такой цвет легко получить даже путем тонировки, он прекрасно ложится на светлые или темные волосы.

Околождающий оттенок омолаживающий после 40

Цвет волос, молодящий женщину после 50

При выборе цвета волос в этом возрасте главное скрыть несовершенство кожи, морщины и другие признаки возраста на лице. Поэтому на покраску волос в рыжие и красные оттенки должно быть табу, они могут подчеркнуть покраснение и тусклость.

Лучше всего, по мнению стилистов, подойдет мягкий золотистый блонд, живой каштановый, пепельная гамма. Такие оттенки будут омолаживать женщину за 50 лет.

Но, конечно, при соблюдении правила – оттенок должен гармонировать с цветотипом и быть темнее натурального цвета не более чем на один-два тона. Повышать тон можно сколь угодно, светлая палитра не прибавляет возраста.

Золотистый блонд омолаживает после 50

Какой оттенок блонда выбрать, чтобы выглядеть моложе

Обладательницам светлых глаз – серых, зеленых или голубых глаз и кожи светло-прохладного оттенка следует обратить внимание на гамму холодного блонда кроме пепелистого.

Холодный блонд

Если кожа имеет теплый золотистый подтон, подойдут пшеничный, медовый, карамельный оттенок или капучино.

Какие цвета всегда добавляет возраст

Определенные оттенки увеличивают возраст независимо от того, сколько вам исполнилось лет — 40 или 50.

Цвета волос, который гарантированно добавляет возраст:

Монохромный однородный блонд, который на 3–5 тон отличается от натурального цвета.

Насыщенный черный, исключение, если женщина от природы является белокожей брюнеткой.

Фиолетовый цвет бледнеет и делает кожу тусклой.

Красные и выраженные медные оттенки, они подчеркивают купероз, красноту и другие несовершенства кожи.

Мелирование в три цвета, принадлежащих разной цветовой гамме, например, комбинация рыжий, русый, каштановый.

Обесцвечивание без окрашивания после него.

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