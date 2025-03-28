Какой сегодня, 28 марта, праздник / © ТСН.ua

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28 марта 2025 года — пятница. 1129-й день войны в Украине.

Памятные даты 28 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 марта:

37 год — после смерти Тиберия Калигула прибыл в Рим, где сенат предоставил ему самые высокие полномочия;

1566 год — великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основал столицу Мальты — Валлетту;

1842 год — Венский филармонический оркестр, под руководством Отто Николаи, впервые выступил перед публикой;

1842 год — во Львове открылся театр Станислава Скарбека, который в то время был третьим по размеру в Европе;

1876 год — правительство Японии официально запретило самураям носить мечи;

1910 год — Анри Фабр в южной части Франции (Этан-де-Берр) совершил первый удачный полет на гидроплане, продолжив исследования Альфонса Пено, Вильгельма Кресса и Габриэля Вуазена;

1930 год — в Турции официально утвердили новые турецкие названия городов: Константинополь стал Стамбулом, а Ангора — Анкарой;

1939 год — после 2,5-летней осады войска Франсиско Франко захватили Мадрид;

1942 год — британские коммандос успешно атаковали сухой док в Сен-Назере, находившийся под контролем нацистов;

1979 год — на АЭС Три-Майл-Айленд в штате Пенсильвания произошла крупнейшая в истории США авария на атомной электростанции — частично расплавился реактор;

2004 год — в ночь на 29 марта, вместе с переходом на летнее время, стартовала гражданская кампания «ПОРА!»;

2008 год — количество статей в Украинской Википедии достигло 100 000.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

28 марта День рождения стиральной машины / © Unsplash

28 марта в Украине и мире празднуют Международный день женщин в музыке. Этот праздник призван не только подчеркнуть их достижения, но и привлечь к проблемам гендерного неравенства в музыкальной сфере. В этот день проходят концерты, тематические выставки, лекции, мастер-классы и панельные дискуссии. Организаторы событий стремятся показать значимость женщин в музыке, поддержать молодых исполнительниц и композиторш, а также изменить стереотипы о том, что эта отрасль преимущественно мужская. Несмотря на то, что 8 марта в мире также уделяют внимание женским достижениям, 28 марта имеет особое значение именно для музыкального сообщества. Это день, когда музыканты, продюсерки, дирижерши, композиторши и другие профессионалки могут громко заявить о своей роли в этой индустрии.

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Также 28 марта Всемирный день историка. Является неофициальным праздником, когда чествуют людей, чья деятельность связана с исследованием прошлого. Это возможность отметить важность исторической науки в формировании нашего понимания современности и прогнозировании будущего. Однако следует отметить, что официально этот день не утвержден международными организациями. Его празднуют как профессиональный праздник историки и ученые, стремящиеся подчеркнуть роль истории в жизни общества.

А еще 28 марта День рождения стиральной машины. Ведь именно в этот день 1851 американец Джеймс Кинг получил патент на первое устройство с вращающимся барабаном, которое можно считать стиральной машиной. Однако история этой техники насчитывает более давние этапы. Первые идеи и стиральные устройства белья появились еще в 1691 году, когда был утвержден первый патент на механическое изобретение для стирки. Прототипы стиральных машин становились все более сложными и эффективными, и к 1856 году американский изобретатель Мур создал первую запатентованную машину, но она имела очень простую конструкцию. Со временем стиральные машины развивались, став не только более доступными, но и более удобными для бытового использования. Современные модели значительно упростили процесс стирки, позволяя экономить время и усилия.