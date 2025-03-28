Яке сьогодні, 28 березня, свято / © ТСН.ua

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28 березня 2025 року — п’ятниця. 1129-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 28 березня

Календар важливих подій в Україні та світі за 28 березня:

37 рік — після смерті Тиберія Калігула прибув до Риму, де сенат надав йому найвищі повноваження;

1566 рік — великий магістр Ордену госпітальєрів Жан Парізо де ла Валетт заснував столицю Мальти — Валлетту;

1842 рік — Віденський філармонічний оркестр, під керівництвом Отто Ніколаї, вперше виступив перед публікою;

1842 рік — у Львові відкрився театр Станіслава Скарбека, який на той час був третім за розміром у Європі;

1876 рік — уряд Японії офіційно заборонив самураям носити мечі;

1910 рік — Анрі Фабр у південній частині Франції (Етан-де-Берр) здійснив перший вдалий політ на гідроплані, продовживши дослідження Альфонса Пено, Вільгельма Кресса та Габріеля Вуазена;

1930 рік — у Туреччині офіційно затвердили нові турецькі назви міст: Константинополь став Стамбулом, а Ангора — Анкарою;

1939 рік — після 2,5-річної облоги війська Франсіско Франко захопили Мадрид;

1942 рік — британські командос успішно атакували сухий док у Сен-Назері, що перебував під контролем нацистів;

1979 рік — на АЕС Три-Майл-Айленд у штаті Пенсільванія сталася найбільша в історії США аварія на атомній електростанції — частково розплавився реактор;

2004 рік — у ніч проти 29 березня, разом із переходом на літній час, стартувала громадянська кампанія «ПОРА!»;

2008 рік — кількість статей в Українській Вікіпедії досягла 100 000.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

28 березня День народження пральної машини / © Unsplash

28 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день жінок у музиці. Це свято покликане не лише підкреслити їхні досягнення, а й привернути увагу до проблем гендерної нерівності в музичній сфері. Цього дня проходять концерти, тематичні виставки, лекції, майстер-класи та панельні дискусії. Організатори подій прагнуть показати значущість жінок у музиці, підтримати молодих виконавиць і композиторок, а також змінити стереотипи про те, що ця галузь переважно чоловіча. Попри те, що 8 березня у світі також приділяють увагу жіночим досягненням, 28 березня має окреме значення саме для музичної спільноти. Це день, коли музикантки, продюсерки, диригентки, композиторки та інші професіоналки можуть гучно заявити про свою роль у цій індустрії.

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Також 28 березня Всесвітній день історика. Є неофіційним святом, коли вшановують людей, чия діяльність пов’язана з дослідженням минулого. Це нагода відзначити важливість історичної науки у формуванні нашого розуміння сучасності та прогнозуванні майбутнього. Однак варто зазначити, що офіційно цей день не затверджений міжнародними організаціями. Його святкують як професійне свято історики та науковці, які прагнуть підкреслити роль історії в житті суспільства.

А ще 28 березня День народження пральної машини. Адже саме цього дня 1851 року американець Джеймс Кінг отримав патент на перший пристрій з обертовим барабаном, який можна вважати пральною машиною. Однак історія цієї техніки налічує більш давні етапи. Перші ідеї та пристрої для прання білизни з’явилися ще в 1691 році, коли був затверджений перший патент на механічний винахід для прання. Прототипи пральних машин ставали все більш складними й ефективними, і до 1856 року американський винахідник Мур створив першу машину, яка була запатентована, але вона мала дуже просту конструкцію. З часом пральні машини розвивалися, ставши не лише доступнішими, а й значно зручнішими для побутового використання. Сучасні моделі значно спростили процес прання, даючи можливість економити час і зусилля.