Який сьогодні, 28 березня, день ангела / © Unsplash

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Хто святкує день ангела 28 березня

28 березня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Івана, Іллю, Миколу, Степана.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві безкорисливий, вірний. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим, товариським.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві запальний, але добродушний. В дорослому віці стає неквапливим, спокійним.

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Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві веселий і м’який. В дорослому віці стає відкритим, але часто заглиблений у свої переживання.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, гостро реагує на обман.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві простий, легкий на підйом. В дорослому віці стає комунікабельним, незворушним.

День ангела 28 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 28 березня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом, з Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі світло і тепло, а ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від будь-яких труднощів. Бажаю здоров’я, удачі та душевного спокою!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує тобі безмежну підтримку, настанови і сили, щоб долати всі життєві труднощі. Бажаю тобі нескінченної радості, тепла та гармонії!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом і добром, а твій ангел-охоронець завжди вів по правильному шляху, оберігаючи від негараздів. Нехай кожен твій день буде особливим!

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Сьогодні твій День ангела, і я хочу побажати, щоб тебе завжди супроводжував ангел, що дарує натхнення, надію та силу для подолання будь-яких труднощів. Нехай твоя душа буде спокійною, а серце — відкритим для добра!

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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав тебе від усього злого і дарував мир в душі. Нехай цей день буде наповнений радістю і теплом, а твоє життя — щасливим і успішним!