Календарь праздников в феврале 2024 года: будут ли дополнительные выходные

Какие государственные и профессиональные праздники отмечаем в феврале 2024 года? Будут ли дополнительные выходные и сколько рабочих дней в последний месяц зимы?

Последний месяц зимы традиционно принесет самый важный для всех влюбленных праздник: День святого Валентина. Оно ежегодно выпадает на 14 февраля. В 2024 году это будет среда. Из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения от 16 ноября еще на 90 суток), дополнительных выходных в начале февраля не будет. Хотя День святого Валентина и так никогда не был официальным выходным.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в январе 2024 года.

Февраль 2024: сколько рабочих и выходных дней

В феврале 2024 года будет 29 дней, потому что это высокосный год, а именно из них – 21 рабочий день и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 февраля. А будут отдыхать 3 и 4, 10 и 11, 17 и 18, 24 и 25 февраля.

Стоит обратить внимание, что в последний месяц зимы ждет украинцев большой церковный праздник, который изменил свою дату после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь: 2 февраля — Сретение Господне. Также 14 февраля мы будем праздновать День святого Валентина, а 21 февраля – Международный день родного языка.

Международные и государственные праздники в феврале 2024: что и когда празднуем по дням

Международные и государственные праздники в феврале 2024 / Фото: ТСН.ua

1 февраля – начало Всемирной недели гармонических межконфессиональных отношений;

– начало Всемирной недели гармонических межконфессиональных отношений; 2 февраля – Сретение Господне;

– Сретение Господне; 3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, День женщины-врача;

– Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, День женщины-врача; 4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями;

– Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями; 6 февраля – Международный день нетерпимого отношения к операциям калечащих женские половые органы, Международный день бармена;

– Международный день нетерпимого отношения к операциям калечащих женские половые органы, Международный день бармена; 7 февраля – День массажиста в Украине;

– День массажиста в Украине; 9 февраля – Международный день стоматолога;

– Международный день стоматолога; 10 февраля – Китайский новый год;

– Китайский новый год; 11 февраля – День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа);

– День работников органов ЗАГСа (ЗАГСа); 12 февраля – День Дарвина (Международный день науки и гуманизма);

– День Дарвина (Международный день науки и гуманизма); 13 февраля – Международный день борьбы с эпилепсией;

– Международный день борьбы с эпилепсией; 14 февраля – День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины, День святого Валентина;

– День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины, День святого Валентина; 15 февраля – Международный день детей, больных раком (Всемирный день онкобольного ребенка);

– Международный день детей, больных раком (Всемирный день онкобольного ребенка); 16 февраля – День единения, День военного журналиста Украины;

– День единения, День военного журналиста Украины; 19 февраля – День Государственного Герба Украины;

– День Государственного Герба Украины; 20 февраля – День Героев Небесной Сотни, День начала российской агрессии против Украины;

– День Героев Небесной Сотни, День начала российской агрессии против Украины; 21 февраля – Международный день родного языка;

– Международный день родного языка; 24 февраля – Начало полномасштабного вторжения России в Украину;

– Начало полномасштабного вторжения России в Украину; 25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ;

– День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ; 26 февраля – День крымского сопротивления русской оккупации;

– День крымского сопротивления русской оккупации; 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины .

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