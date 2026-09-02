Крем в синей баночке Nivea знают все: дерматолог объяснила, для чего он подходит на самом деле

Nivea

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Классический крем Nivea в синей баночке используют уже не одно десятилетие. Его наносят на сухие руки, локти и другие участки тела, а некоторые регулярно используют и как крем для лица. В то же время, вокруг этого средства появилось немало мифов: ему приписывают способность разглаживать морщины, бороться с растяжками и даже заменять более дорогую косметику.

На самом деле, главное предназначение классического крема значительно проще — смягчать кожу и помогать ей удерживать влагу. Но означает ли это, что его можно без оговорок наносить на лицо, кому он подходит лучше всего и каких результатов от него точно не стоит ждать, пояснила дерматологиня.

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Как крем Nivea оказывает влияние на кожу.

Классический Nivea Creme имеет густую, насыщенную консистенцию. В его составе есть, в частности, минеральное масло, воск, глицерин, парафин, ланолиновый спирт и пантенол.

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Эти компоненты работают по-разному. Глицерин помогает поддерживать влагу в верхнем слое кожи, в то время как минеральное масло, парафин и воски создают на поверхности защитный слой и замедляют потерю воды. Благодаря этому после нанесения сухая и шершавая кожа становится более мягкой, а ощущение стянутости уменьшается.

Именно поэтому густой крем особенно уместен в холодное время года, когда кожа рук и лица постоянно контактирует с морозным воздухом на воздухе и сухим воздухом в отапливаемых помещениях.

Где крем может быть особенно полезен

Лучше всего его свойства проявляются на сухих и огрубевших участках кожи. Крем можно наносить на руки, локти, колени и стопы. Он также может быть полезен после частого мытья рук, когда кожа становится сухой и стянутой.

Плотная текстура позволяет использовать небольшое количество средства. Его достаточно распределить тонким слоем по чистой коже. А вот наносить очень много крема нет смысла, более толстый слой не обязательно означает лучшее увлажнение.

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А что будет, если нанести его на лицо

Классический крем можно использовать для лица — производитель также допускает такое применение. Однако гораздо важнее другой вопрос, подходит ли его состав и текстура именно вашей коже.

Для сухой кожи, хорошо переносящей ароматизированную косметику, густой крем может быть комфортным, особенно зимой. Он помогает снизить потерю влаги и смягчает сухие участки.

Для жирной или комбинированной кожи такая консистенция может оказаться слишком тяжелой. Это не значит, что крем обязательно повлечет за собой сыпь, однако если после его использования появляются дискомфорт или новые сыпи, для лица лучше подобрать другое средство.

Чувствительной коже крем подойдет не всегда

Еще одна особенность классического крема — наличие ароматизаторов. В составе есть парфюмерная композиция и ароматические компоненты, среди которых linalool, limonene, geraniol и citronellol.

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Большинство людей нормально пользуются ароматизированной косметикой, однако для чувствительной или реактивной кожи она может быть нежелательной. Если кожа подвержена покраснению, зуду или жжению, целесообразнее искать средство без ароматизаторов.

Если после нанесения любого крема возникает стойкое раздражение, его использование следует прекратить.

Действительно ли он разглаживает морщинки

Именно здесь легко преувеличить возможности обычного увлажняющего средства. Когда сухая кожа получает достаточно влаги и меньше ее теряет, она становится более мягкой и визуально более гладкой. Поэтому мелкие линии, которые сильнее заметны на обезвоженной коже, могут временно выглядеть менее выраженными.

Но это не значит, что крем устраняет сложившиеся морщинки или возвращает назад возрастные изменения кожи. Его основная функция остается увлажняющей и смягчающей.

Также не стоит ожидать, что классический крем самостоятельно уберет пигментные пятна, рубцы или растяжки.

Может ли он заменить более дорогой крем для лица

Цена косметики сама по себе не определяет, насколько хорошо она будет работать. Если человеку нужна преимущественно смягчение сухой кожи и уменьшение потери влаги, простой густой крем действительно может выполнять эту задачу.

Но специализированные средства для лица могут содержать компоненты, которых в классическом креме нет, например, керамиды или активные вещества, направленные на конкретную проблему. Поэтому сравнивать средства только по тому, как жирными или густыми они кажутся, неправильно.

Чего синяя баночка точно не заменит

Даже если крем хорошо подходит коже лица, он не является солнцезащитным средством. Классический Nivea Creme не имеет заявленного SPF, поэтому не может обеспечить необходимую защиту от ультрафиолетового излучения.

Это особенно важно, если крем используется утром. После него при необходимости следует наносить отдельное солнцезащитное средство с соответствующим SPF.

Таким образом, секрет знаменитой синей баночки заключается не в каком-то скрытом омолаживающем эффекте. Это прежде всего густой смягчающий крем, который помогает сухой коже удерживать влагу. Для рук, локтей, стоп и других сухих участков такая формула может быть очень кстати, а возможность использования на лице уже зависит от типа и индивидуальной реакции кожи.

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