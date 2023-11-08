На чем строятся отношения с партнером и как достичь в них гармонии

Человеку нужен человек. С этой фразой сложно не согласиться. Но парадокс о том, чем ближе становятся отношения у людей, тем больше возникает проблем. Следует понимать, что над гармоническими отношениями нужно работать.

На чем строятся здоровые отношения

Психолог Роберт Стернберг выделил три ключевых составляющих любви с его формами. Согласно его утверждениям, любовь бывает такой:

близость – люди чувствуют, будто они связаны, вдвоем против всего мира, мыслят в одном направлении;

– люди чувствуют, будто они связаны, вдвоем против всего мира, мыслят в одном направлении; страсть – романтические отношения, сексуальное влечение;

– романтические отношения, сексуальное влечение; обязательство – возникает желание остаться с партнером и строить с ним совместные планы.

А вот форм любви гораздо больше, хотя все они базируются именно на этих трех составляющих и могут изменяться в зависимости от их сочетания:

отсутствие любви – все три компонента отсутствуют;

дружба – близость есть, но другие компоненты отсутствуют;

влюбленность — есть страсть, нет близости и обязательств (если два последних не появляются, влюбленность истекает);

пустая любовь — существует обязательство, но другие компоненты отсутствуют (часто бывает началом или концом других форм любви);

романтическая любовь — в ней сочетается страсть и близость (если не появится обязательство, может быстро закончиться);

дружеская любовь — сочетаются обязательства и близость, но нет страсти (часто бывает среди близких друзей или пар, давно вместе);

роковая любовь — сочетающаяся страсть с обязательством (но близости нет);

совершенная любовь – все три компонента соединены между собой.

Совершенную форму любви можно достичь, но ее достаточно сложно поддерживать. Часто она прерывается другими формами из-за того, что некоторые компоненты угасают. Работать над отношениями означает, понимать, какие компоненты отсутствуют и работать над ними.

Как достичь гармонии в отношениях

Как достичь гармонии в отношениях / Фото: Pexels

Следует сразу сказать, что все отношения проходят несколько стадий перед тем, как добьются совершенной любви. Очень часто люди расстаются на определенной стадии по незнанию. Но суть состоит в том, чтобы всех их своевременно и правильно пройти.

Так психолог Джед Даймонд выделяет пять этапов развития любых отношений:

влюбленность – первые чувства;

женитьба, рождение детей — формирование семьи;

разочарование из-за трудностей и несбыточных мечт;

настоящая любовь – вместе преодолели все проблемы;

абсолют любви – совершенная форма.

Из-за того, что большинство людей соотносит третью стадию с концом отношений, после первого-второго года брака происходит больше разводов. Но проблема в том, что все эти стадии придется проходить с любым человеком на планете. Поэтому важно знать, как их гармонично пройти.

Важно понимать, что идеальная любовь – это не вечный букетный период, когда все кажется романтичным. Это совместно пройденные проблемы, которые не смогли помешать сохранить близость.

Как понять, что у вас близкие любовные отношения

Психологи выделяют несколько основных признаков, указывающих на крепкие отношения. Если в вашей паре большинство из них присутствует, ваши отношения можно считать крепкими. Поэтому важно понять, если отношения уже исчерпали себя, лучше не искать поводов, чтобы их продолжить. В таком случае лучше всего гармонично разойтись.

Вот признаки крепких отношений:

совпадают базовые ценности (личное развитие, семья и т.п.);

существует взаимное уважение как к личности, к профессионалу;

есть взаимная поддержка и забота;

совместное времяпрепровождение — радость от общения, пребывания рядом;

есть общие темы для разговоров;

возможность помолчать вдвоем и не ощущать тяжести;

существование понимания – знание и принятие личностей каждого, даже если они вам не близки;

наличие своей жизни и отдельных интересов – партнеры дополняют друг друга, а не растворяются.

Однако даже если в отношениях имеются эти признаки, это не исключает ссоры, конфликты в паре. Психологи называют это нормальным процессом взаимодействия партнеров, который служит укреплением чувств.

Чтобы понять, насколько у вас близки любовные отношения, лучше начертить табличку со всеми признаками и поставить у каждой цифру от 1 до 10. Сделайте так вместе с партнером, а затем сравните таблицы для лучшего понимания вашей ситуации. Да вы поймете, над чем нужно поработать.

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