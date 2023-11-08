На чому будуються стосунки з партнером і як досягнути в них гармонії

Людині потрібна людина. З цією фразою важко не погодитися. Але парадокс у тому, чим ближчі стають стосунки у людей, тим більше з'являється проблем. Варто розуміти, що над гармонійними стосунками потрібно працювати.

На чому будуються здорові стосунки

Психолог Роберт Стернберг виділив три ключові складові кохання з його формами. Згідно з його твердженнями, кохання буває таким:

близькість — люди відчувають, наче вони пов'язані, вдвох проти всього світу, мислять в одному напрямку;

— люди відчувають, наче вони пов'язані, вдвох проти всього світу, мислять в одному напрямку; пристрасть — романтичні відносини, сексуальний потяг;

— романтичні відносини, сексуальний потяг; зобов'язання — виникає бажання залишитися з партнером і будувати з ним спільні плани.

А ось форм кохання набагато більше, хоча всі вони базуються саме на цих трьох складових і можуть змінюватися в залежності від їхнього поєднання:

відсутність кохання — всі три компоненти відсутні;

дружба — близькість є, але інші компоненти відсутні;

закоханість — є пристрасть, немає близькості та зобов'язань (якщо два останніх не з'являються, закоханість минає);

порожнє кохання — існує зобов'язання, але інші компоненти відсутні (часто буває початком чи кінцем інших форм кохання);

романтичне кохання — в ньому поєднується пристрасть та близькість (якщо не з'явиться зобов'язання, може швидко закінчитися);

дружнє кохання — поєднуються зобов'язання та близькість, але немає пристрасті (часто буває серед близьких друзів чи у пар, які давно разом);

фатальне кохання — поєднуються пристрасть з зобов'язанням (але близькості немає);

досконале кохання — всі три компоненти поєднані між собою.

Досконалої форми кохання можна досягти, але її досить складно підтримувати. Часто вона переривається іншими формами через те, що деякі компоненти згасають. Працювати над стосунками означає, розуміти, які саме компоненти відсутні і працювати над ними.

Як досягти гармонії в стосунках

Як досягти гармонії в стосунках / Фото: Pexels

Варто відразу сказати, що всі стосунки проходять кілька стадій перед тим, як досягнуть досконалого кохання. Дуже часто люди розлучаються на певній стадії через незнання. Але суть полягає в тому, щоб всіх їх своєчасно і правильно пройти.

Так психолог Джед Даймонд виділяє п'ять етапів розвитку будь-яких стосунків:

закоханість — перші почуття;

одруження, народження дітей — формування сім'ї;

розчарування через труднощі та нездійсненні мрії;

справжнє кохання — разом подолали всі проблеми;

абсолют кохання — досконала форма.

Через те, що більшість людей співвідносить третю стадію з кінцем стосунків, після першого-другого року шлюбу відбувається найбільше розлучень. Але проблема полягає в тому, що всі ці стадії доведеться проходити з будь-якою людиною на планеті. Тому важливо знати, як їх гармонійно пройти.

Важливо розуміти, що ідеальне кохання — це не вічний букетний період, коли все здається романтичним. Це спільно пройдені проблеми, які не змогли завадити зберегти близькість.

Як зрозуміти, що у вас близькі любовні стосунки

Психологи виділяють декілька основних ознак, які вказують на міцні стосунки. Якщо у вашій парі більшість з них присутні, ваші стосунки можна вважати міцними. Тому важливо зрозуміти, якщо стосунки вже вичерпали себе, краще не шукати приводів, щоб їх продовжити. В такому разі найкраще — гармонійно розійтися.

Ось ознаки міцних стосунків:

збігаються базові цінності (особистий розвиток, сім'я тощо);

існує взаємна повага як до особистості, до професіонала;

є взаємна підтримка та турбота;

спільне проведення часу — радість від спілкування, перебування поряд;

є спільні теми для розмов;

можливість помовчати вдвох і не відчувати тяжкості;

існування порозуміння — знання та прийняття особистостей кожного, навіть якщо вони вам не близькі;

наявність свого життя та окремих інтересів — партнери доповнюють один одного, а не розчиняються.

Однак, навіть якщо у стосунках наявні ці ознаки, це не виключає сварки, конфлікти в парі. Психологи називають це нормальним процесом взаємодії партнерів, який слугує як зміцнення почуттів.

Щоб зрозуміти, наскільки у вас близькі любовні стосунки, краще накреслити табличку з усіма ознаками і поставити біля кожної цифру від 1 до 10. Зробіть так разом з партнером, а потім порівняйте таблиці для кращого розуміння вашої ситуації. Так ви зрозумієте, над чим потрібно попрацювати.

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