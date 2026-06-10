Неожиданный способ избавиться от клещей в саду без химии: о нем знают не все

Клещ / © unsplash.com

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Шелковистые куры, известные также как силки, могут стать не только украшением двора, но и естественными помощниками в борьбе с вредителями. По словам владельцев этих птиц, они активно ищут корм в траве и клумбах, одновременно уменьшая количество клещей, улиток и других нежелательных обитателей сада.

Об этом сообщило издание WP Kobieta.

Особенностью шелковистых кур является их мягкое оперение, которое напоминает мех. Хотя породу часто выбирают из-за необычного внешнего вида, садоводы ценят ее и за практическую пользу. Птицы большую часть дня проводят в поисках пищи, находя клещей в траве, под кустами и в других труднодоступных местах. Благодаря этому их присутствие может способствовать уменьшению количества паразитов на участке.

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Не менее полезными силки считаются в борьбе с улитками и слизнями, которые способны нанести значительный вред овощам, зелени и декоративным растениям. Эти моллюски входят в рацион птиц, поэтому они помогают сдерживать их распространение без использования химических средств.

Кроме того, шелковистые куры поедают муравьев, жуков, пауков и личинок различных насекомых, развивающихся в почве. Таким образом они могут поддерживать естественный баланс в саду и уменьшать количество организмов, которые вредят растениям.

В отличие от некоторых других пород кур, силки считаются более бережными к газонам и клумбам. Они реже разрывают землю и повреждают насаждения, поэтому их часто рекомендуют владельцам декоративных садов и огородов.

Интерес к таким природным методам защиты растений растет вместе с желанием сократить использование пестицидов. В то же время специалисты отмечают, что шелковистые куры не могут полностью заменить другие способы борьбы с вредителями, но способны стать полезным дополнением к уходу за садом.

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Украинцев массово атакуют клещи — что делать

Напомним, клещи лучше всего чувствуют себя во влажных и затененных местах с густой растительностью, где могут дольше выживать и ждать животных или людей. Именно поэтому двор с высокой травой, кучами листьев, заросшими кустами и другими местами, где задерживается влага, может стать для них благоприятной средой. Эксперты также рассказали о самом эффективном подходе для борьбы с паразитами.

Ранее садоводы назвали растения, которые отпугивают клещей. Их стоит посадить на своем участке, чтобы не бояться паразитов.

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