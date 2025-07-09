Обрезка смородины после уборки урожая: советы садоводов

Обрезка смородины после сбора урожая

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Чтобы смородина радовала каждый сезон урожаем, нужно за ней ухаживать и не только во время завязи, но и после уборки урожая. Одним из важным этапом ухода за смородиной является ее обрезка.

Как обрезать смородину после сбора урожая

Обрезка производится в два этапа.

Сначала нужно удалить сухие, больные, «лишние» ветки для прореживания куста. Затем сформировать «правильный» куст, оставить на смородине или смородине только двухлетние, однолетние и нулевые побеги.

Почему так? Вещь в том, что завязи на черной, белой смородине, смородине формируются только на одно- и двухлетних побегах.

Как определить, «старые» побеги? Сделать это легко. Во-первых, они дают маленький прирост, и, самое главное, у них твердая коричневая кора, а побеги толще молодежи.

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Если на старой ветке нет хороших молодых побегов, ее лучше вырезать до земли. Вырезая старые ветки смородины, мы омолаживаем растение. Желательно ежегодно к земле вырезать из куста смородины от 2 до 5 старых веток и взамен оставлять от 3 до 5 нулевых побегов. Идеально оставлять в кусте 15 веток — 5 побегов в этом году и по 5 ветвей однолетних и двухлетних.

Обрезка поможет стимулировать куст на новые, сильные стебли, в то же время питательные вещества не будут тратиться на наращивание ненужной зеленой массы — ягоды получат дополнительное питание, будут больше и вкуснее, их будет больше.

Хорошие оставшиеся после обрезки смородины ветки можно нарезать на черенки и использовать для размножения.