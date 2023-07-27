Паутинный красный клещ — как распознать и бороться с вредителем

Как избавиться от паутинного клеща на растениях.

Часто бывает, что здоровые растения вдруг начинают слабеть и чахнуть. Причиной может быть садовый паутинный клещ, поселившийся на растениях.

Как увидеть паутинный клещ

Как найти нежелательного квартиранта и обезвредить его? Прежде всего, его нужно обнаружить, дело в том, что взрослые лица садового паутинного клеща достигают длины не более 1 мм, поэтому его трудно визуально заметить.

Огородный вредитель является маленьким пауком овальной формы. Крошечные размеры позволяют паутинному клещу быть незамеченным, пока не начнется гибель растений. Поэтому необходимо регулярно и тщательно осматривать посевы, чтобы вовремя вступить в борьбу с нежелательным поселенцем.

Чем опасен паутинный клещ

Паутинный клещ питается соком растений, поэтому клещ может поселиться на огородных, садовых или комнатных культурах.

Размножаются взрослые особи яйцами, разносимыми животными, человеком, сильным ветром. В год паутинный клещ может дать до 20 поколений в домашних условиях и примерно 4 поколения на улице. В течение нескольких дней колония клещей может уничтожить растение полностью.

Пораженные листья покрываются белыми пятнышками в местах проколов, начинают сохнуть. Места проколов являются местом проникновения различных инфекций, которые сами клещи и переносят, чаще всего это серая гниль.

Паутинный клещ совершенно неприхотлив в пище, поэтому может оказаться на любом растении – на огурцах, томатах, ягодных кустах, клубнике, на любой рассаде, на комнатных растениях.

Народные методы борьбы с паутинными клещами

Мыльный раствор. Растворите обычное мыло для мытья посуды в воде и опрыскивайте растения этим раствором. Это поможет уничтожить клещей.

Раствор перекиси водорода. Растворите перекись водорода в воде, в пропорции 1:10 и опрыскайте растения этим раствором. Он поможет уничтожить клещей и предотвратить повторное заражение.

Чесночный раствор. Нарежьте несколько зубчиков чеснока и залейте водой на ночь. На следующий день процедите раствор и опрыскивайте им растения.

Экстракт табака: Настаивайте табак в воде в пропорции 1:10 в течение нескольких дней, затем процедите и опрыскивайте растения.

Если у вас есть доступ к жидкому азоту, вы можете опрыскивать им растения для уничтожения клещей.

Имейте в виду, что паутинный клещ не входит в класс насекомых, это паукообразное животное, поэтому использовать для борьбы препараты для насекомых бесполезно.

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