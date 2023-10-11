Роскошные редкие имена для девочек: как назвать свою красавицу

Как назвать свою девочку: какие древние имена есть в Украине и какие редкие имена в мире.

Родителям очень волнительно и одновременно радостно ждать своего чуда. И в поисках оригинального имени они все чаще прислушиваются к современности: какие имена сейчас модны. Поэтому последние годы очень много имен, которые очень редки, древние или необычные.

Какие редкие имена давали американки своим детям в прошлом году: исследование

Консультантка по выбору имени Стефани Коффилд составила список из десяти имен, которыми реже всего американские родители называли своих младенцев в 2022 году.

Стефани Коффилд начала свой список с имени Андриана, она определила, что в этом году так назвали девять девочек, это вариант мужского имени Эндрю. Вторым в списке стало имя Беттина, которым назвали 7 девочек, это имя производное от имени Елизавета. Затем исследовательница отметила имя Коннора, которое дали 9 девочкам, оно оказалось также и мужским именем. Именем Майер в 2022 году называли 5 девочек.

Среди особо редких имен исследовательница выделила имя Эралина, которое дали 5 девочкам. Достаточно распространенное американское имя – Эбби, но в прошлом году им назвали только шесть девочек. А именем Лорин назвали 8 девочек. Также в 2022 году было имя Зейла, которым назвали 7 девочек, имя Опалин получили 5 девочек, а имя Ванелопа – 6 девочек.

Древние украинские имена для девочек

В Украине также существует много редких имен для девочек, в том числе древних. Как можно назвать свою девочку:

Акулина (Килина) – женские имя, пришедшее на территорию Руси из Древнего Рима вместе с принятием христианства. Его церковный вариант звучит так – Акилина. Акулина отличается тем, что живет любовью, она призвана дарить и получать любовь. Акулина нежная, романтичная, чувственная, такую женщину хочется защищать. Поэтому вокруг нее всегда много поклонников мужского пола.

– женские имя, пришедшее на территорию Руси из Древнего Рима вместе с принятием христианства. Его церковный вариант звучит так – Акилина. Акулина отличается тем, что живет любовью, она призвана дарить и получать любовь. Акулина нежная, романтичная, чувственная, такую женщину хочется защищать. Поэтому вокруг нее всегда много поклонников мужского пола. Анисия – благотворительная, исполнительная, совершенная, имя имеет древнегреческое происхождение. С самого детства девочка талантливая, умная, способная, коммуникабельная, покладистая. Ей легко дается обучение, с ней у родителей никогда не бывает проблем. Анис имеет много друзей, всегда достигает поставленных целей. У женщины с этим именем много поклонников, но замуж может выйти поздно и по большой любви.

– благотворительная, исполнительная, совершенная, имя имеет древнегреческое происхождение. С самого детства девочка талантливая, умная, способная, коммуникабельная, покладистая. Ей легко дается обучение, с ней у родителей никогда не бывает проблем. Анис имеет много друзей, всегда достигает поставленных целей. У женщины с этим именем много поклонников, но замуж может выйти поздно и по большой любви. Богдана – имя, довольно распространенное как в Украине, так и в странах славянской группы: Сербии, Болгарии, Хорватии, Македонии и т.д. Богдана – богом дана, мужское имя – Богдан. Так называют ребенка, которого долго ждут, поэтому ребенок купается в родительской любви. Ребенок вырастает добрым, нежным, отзывчивым и кротким. У Богданы много друзей, очень талантливая. Но предпочитает семейный уют и семейные ценности. Поэтому часто нет интереса к карьерным достижениям, а выходит замуж и создает крепкую и любящую семью.

– имя, довольно распространенное как в Украине, так и в странах славянской группы: Сербии, Болгарии, Хорватии, Македонии и т.д. Богдана – богом дана, мужское имя – Богдан. Так называют ребенка, которого долго ждут, поэтому ребенок купается в родительской любви. Ребенок вырастает добрым, нежным, отзывчивым и кротким. У Богданы много друзей, очень талантливая. Но предпочитает семейный уют и семейные ценности. Поэтому часто нет интереса к карьерным достижениям, а выходит замуж и создает крепкую и любящую семью. Евдокия – благословенная, с хорошей славой, это старинное украинское имя. Девочка очень подвижная, интересная, искренняя и дружелюбная, любит, когда на нее обращают внимание. Она – верная и надежная подруга, еще с подросткового возраста много поклонников. К противоположному полу у него очень высокие требования, поэтому замуж выйдет за того, кто его будет по-настоящему любить и уважать.

– благословенная, с хорошей славой, это старинное украинское имя. Девочка очень подвижная, интересная, искренняя и дружелюбная, любит, когда на нее обращают внимание. Она – верная и надежная подруга, еще с подросткового возраста много поклонников. К противоположному полу у него очень высокие требования, поэтому замуж выйдет за того, кто его будет по-настоящему любить и уважать. Зореслава – озаренная славой, это старославянское имя, которое происходит от мужского – Зореслав. Девочка с детства очень смелая и решительная, умеет настоять на своем. Открытая, энергичная и чувственная, привычная достигать всего своим трудом, поэтому во взрослой жизни становится успешной и реализованной. Есть много поклонников, мужчин любит решительных и честных, но не любит, когда ей указывают, что делать.

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