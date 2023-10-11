Розкішні рідкісні імена для дівчаток: як назвати свою красуню

Як назвати свою дівчинку: які стародавні мена є в Україні і які є рідкісні імена у світі.

Батькам дуже хвилююче та водночас радісно чекати на своє диво. І у пошуках оригінального імені вони все частіше прислуховуються до сучасності: які імена зараз в моді. Саме тому останні роки дуже багато імен, які дуже рідкісні, стародавні або незвичні.

Які рідкісні імена давали американки своїм дітям минулого року: дослідження

Консультантка з вибору імені Стефані Коффілд склала список із десяти імен, якими найрідше американські батьки називали своїх немовлят у 2022 році.

Стефані Коффілд розпочала свій список із імені Андріана, вона визначила, що того року так назвали 9 дівчаток, це варіант чоловічого імені Ендрю. Другим у списку стало ім’я Беттіна, яким назвали 7 дівчаток, це ім’я похідне від імені Єлизавета. Потім дослідниця відзначила ім’я Коннор, яке дали 9 дівчаткам, воно виявилося також і чоловічим іменем. Іменем Майєр у 2022 році називали 5 дівчаток.

Серед особливо рідкісних імен дослідниця виділила ім’я Ералін, яке дали 5 дівчаткам. Досить розповсюджене американське ім’я – Еббі, але торік ним назвали лише шістьох дівчаток. А іменем Лорін назвали 8 дівчаток. Також у 2022 році було ім’я Зейла, яким назвали 7 дівчаток, ім’я Опалін отримали 5 дівчаток, а ім’я Ванелопа – 6 дівчаток.

Стародавні українські імена для дівчаток

В Україні також побутує багато рідкісних імен для дівчаток, зокрема стародавніх. Як можна назвати свою дівчинку:

Акулина (Килина) – жіночі ім’я, яке прийшло на територію Русі зі Стародавнього Риму разом із прийняттям християнства. Його церковний варіант звучить так – Акиліна. Килина вирізняється тим, що живе любов’ю, вона покликана дарувати та отримувати любов. Акулина ніжна, романтична, чуттєва, таку жінку хочеться захищати. Тому навколо неї завжди багато прихильників чоловічої статі.

– жіночі ім’я, яке прийшло на територію Русі зі Стародавнього Риму разом із прийняттям християнства. Його церковний варіант звучить так – Акиліна. Килина вирізняється тим, що живе любов’ю, вона покликана дарувати та отримувати любов. Акулина ніжна, романтична, чуттєва, таку жінку хочеться захищати. Тому навколо неї завжди багато прихильників чоловічої статі. Анісія – доброчинна, виконавча, досконала, ім’я має давньогрецьке походження. З самого дитинства дівчинка талановита, розумна, здібна, комунікабельна, поступлива. Їй легко дається навчання, з нею у батьків ніколи не буває проблем. Анісія має багато друзів, завжди досягає поставлених цілей. Жінка з цим іменем має багато шанувальників, але заміж може вийти пізно і по великій любові.

– доброчинна, виконавча, досконала, ім’я має давньогрецьке походження. З самого дитинства дівчинка талановита, розумна, здібна, комунікабельна, поступлива. Їй легко дається навчання, з нею у батьків ніколи не буває проблем. Анісія має багато друзів, завжди досягає поставлених цілей. Жінка з цим іменем має багато шанувальників, але заміж може вийти пізно і по великій любові. Богдана – ім’я, яке досить поширене як в Україні, так і в країнах слов’янської групи: Сербії, Болгарії, Хорватії, Македонії тощо. Богдана – богом дана, чоловіче ім’я – Богдан. Так називають дитину, яку довго чекають, тому немовля купається у батьківській любові. Дитина виростає доброю, ніжною, чуйною та лагідною. Богдана має багато друзів, дуже талановита. Але надає перевагу сімейному затишку та родинним цінностям. Тому часто не має цікавості до кар’єрних досягнень, а виходить заміж і створює міцну та люблячу родину.

– ім’я, яке досить поширене як в Україні, так і в країнах слов’янської групи: Сербії, Болгарії, Хорватії, Македонії тощо. Богдана – богом дана, чоловіче ім’я – Богдан. Так називають дитину, яку довго чекають, тому немовля купається у батьківській любові. Дитина виростає доброю, ніжною, чуйною та лагідною. Богдана має багато друзів, дуже талановита. Але надає перевагу сімейному затишку та родинним цінностям. Тому часто не має цікавості до кар’єрних досягнень, а виходить заміж і створює міцну та люблячу родину. Євдокія – благословенна, має добру славу, це старовинне українське ім’я. Дівчинка дуже рухлива, цікава, щира та доброзичлива, любить, коли на неї звертають увагу. Вона – вірна та надійна подруга, ще з підліткового віку має багато шанувальників. До протилежної статі у неї дуже високі вимоги, тому заміж вийде за того, хто її по-справжньому любитиме і поважатиме.

– благословенна, має добру славу, це старовинне українське ім’я. Дівчинка дуже рухлива, цікава, щира та доброзичлива, любить, коли на неї звертають увагу. Вона – вірна та надійна подруга, ще з підліткового віку має багато шанувальників. До протилежної статі у неї дуже високі вимоги, тому заміж вийде за того, хто її по-справжньому любитиме і поважатиме. Зореслава – озорена славою, це старослов’янське ім’я, що походить від чоловічого – Зореслав. Дівчинка з дитинства дуже смілива та рішуча, уміє настояти на своєму. Відкрита, енергійна та чуттєва, звикла досягати всього своїм трудом, тому у дорослому житті стає успішною та реалізованою. Має багато прихильників, чоловіків любить рішучих та чесних, але не любить, коли їй вказують, що робити.

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