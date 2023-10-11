"Есть приоритеты": Зеленский назвал три ожидания от "Рамштайна"

В частности, украинский лидер отметил необходимость в дальнобойных ракетах и оружии, чтобы "вытеснить Россию из нашей земли".

Президент Владимир Зеленский ожидает, что на заседании в формате "Рамштайн" 11 октября будут решения по ПВО, дальнобойному оружию и артиллерии для Украины.

Об этом глава государства сообщил перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Есть приоритеты: системы противовоздушной обороны, оборонный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи, и мы нуждаемся в них в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его снабжения в Африку, Азию, мир", – рассказал Зеленский.

Он также заявил о важности для Украины дальнобойных ракет и оружия, "потому что мы нуждаемся в этом по основной причине — вытеснить Россию с нашей земли".

Президент также отметил, что украинским защитникам очень нужна и артиллерия для защиты от врага.

"И третья вещь: как защищать, как просто стоять каждый день и обороняться. Это не о контрнаступлении. Контрнаступление — это одно направление. Но нужно также обороняться, потому что по ту сторону — Россия, большая армия террористов", — объяснил глава государства.

Напомним, 11 октября Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель, где примет участие в заседании "Рамштайна", во встрече министров обороны стран НАТО и заседании Совета Украина-НАТО.

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