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Стала известна дата следующего "Рамштайна"

Стала известна дата следующего "Рамштайна"

Стала известна дата следующего "Рамштайна"

Новое заседание "Рамштайна" состоится уже через несколько недель.

Следующее, 24-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 6 сентября.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Военно-воздушные силы США в Европе.

"6 сентября 2024 года министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн", Германия", – говорится в сообщении.

Предыдущее заседание было 13 июня, тогда речь шла, в частности, о вопросах противовоздушной обороны для Украины.

Возглавляемая США группа "Рамштайн" – механизм сотрудничества более 50 стран, координирующих поставки оружия Украине.

Напомним, об итогах предыдущего "Рамштайна" читайте на ТСН.ua.

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