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Стала відома дата наступного "Рамштайну"

Стала відома дата наступного "Рамштайну"

Стала відома дата наступного "Рамштайну"

Нове засідання "Рамштайну" відбудеться вже за кілька тижнів.

Наступне, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 6 вересня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Військово-повітряні сили США в Європі.

"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", – йдеться в повідомленні.

Попереднє засідання було 13 червня, тоді йшлося, зокрема, про питання протиповітряної оборони для України.

Очолювана США група "Рамштайн" – механізм співпраці понад 50 країн, які координують постачання зброї Україні.

Нагадаємо, про підсумки попереднього "Рамштайну" читайте на ТСН.ua.

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