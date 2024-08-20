Стала відома дата наступного "Рамштайну"

Нове засідання "Рамштайну" відбудеться вже за кілька тижнів.
Наступне, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 6 вересня.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Військово-повітряні сили США в Європі.
"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", – йдеться в повідомленні.
Попереднє засідання було 13 червня, тоді йшлося, зокрема, про питання протиповітряної оборони для України.
Очолювана США група "Рамштайн" – механізм співпраці понад 50 країн, які координують постачання зброї Україні.
Нагадаємо, про підсумки попереднього "Рамштайну" читайте на ТСН.ua.
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