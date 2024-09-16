Трендовые стрижки для тонких волос: придают объем, хорошо держат форму без укладки

Такие прически станут идеальными для тех, кто мечтает о густых и объемных локонах без использования пенок и муссов.

Стилисты всем обладательницам тонких поврежденных волос предлагают стрижки, которые будут придавать волосам экстраординарный объем, визуальную густоту и будут хорошо держать форму без укладки. Осенью 2024 года на пике популярности четыре стильных прически, которые закрывают эти потребности, поэтому каждая женщина сможет выбрать для себя идеальный вариант.

Боб с легкой асимметрией

Какие стрижки придают объем и густоту. / Фото: pixabay.com

Асимметричный боб – это универсальная стрижка, закрывающая сразу несколько потребностей. Прическа придает экстраординарный объем и визуальную густоту волосам за счет разной длины прядей. Также благодаря асимметрии стрижка убирает ненужный объем в нижней зоне лица и маскирует возрастные изменения на коже. К тому же асимметричный боб не требует укладки, ведь ложится в правильную структуру сразу после мытья.

Каскад с мягкими слоями

Какие стрижки придают объем и густоту.

За счет многослойности стрижка создает эффект объема и визуальной густоты локонов. Модные эксперты рекомендуют обладательницам тонких волос выбирать каскад с плавными переходами, такая техника стрижки будет придавать общему образу легкости и игривости, что создает омолаживающий эффект. Поэтому прическа идеально подойдет женщинам, желающим не только сделать волосы густыми и здоровыми, а еще хотят скрыть несколько лишних лет. Каскад с мягкими слоями хорошо держит форму, вам не придется пользоваться муссами или пенкой для укладки.

Пикси с рваными концами

Какие стрижки придают объем и густоту.

Эта стрижка никогда не выйдет из моды благодаря своей универсальности и практичности. Она подходит всем без исключения женщинам, придает волосам объем в нужных местах и имеет корректирующий эффект. Поэтому от такой прически только преимущества. За счет текстурированных прядей волосы в такой стрижке приобретают визуальную густоту и здоровое сияние. Пикси хорошо держит форму, совершенно не нуждается в укладке и красиво отрастает. Потому вам не придется посещать своего мастера до восьми месяцев.

Удлиненный боб с челкой

Какие стрижки придают объем и густоту. / Фото: pixabay.com

Стрижка подойдет тем женщинам, которые не готовы экспериментировать с длиной волос, но желают придать своим тонким локонам объем и густоту. Благодаря челке прическа будет выделять скулы и маскировать возрастные изменения на коже лица, поэтому стрижка будет иметь также корректирующий и омолаживающий эффект. Удлиненный боб станет идеальным выбором для обладательниц тонких поврежденных волос. Локоны в такой прическе будут выглядеть густыми, здоровыми и сияющими даже без укладки.

Читайте также:

Какие трендовые цвета волос для женщин за 40: омолаживают и делают образ безупречным.

4 стрижки с челкой для женщин за 50: корректируют овал и делают естественную подтяжку лица

Три топовые осенние стрижки, долго держащие форму и омолаживающиеся сразу на 10 лет