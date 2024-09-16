Курс валют на 17 сентября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта еще подорожала.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 17 сентября. Так, по сравнению с понедельником, 16 сентября, валюта еще прибавила в цене.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,35 (+4 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 46 грн (+21 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,77 грн (+10 коп.)
Напомним, эксперты прогнозируют медленное ослабление гривны. Известно, когда ожидать подорожания доллара до 45 гривен.
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