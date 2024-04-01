Трендовые стрижки с челкой 2024 года: варианты для волос любой длины

Если вы решились изменить образ, но не знаете с чего начать – то челка всегда беспроигрышный вариант. Кроме того, он давно стал маркером личного образа. Но чтобы образ получился удачным, стоит знать все "подводные камни" этого эксперимента.

Как выбрать челку по форме волос и какие варианты в тренде этого года – рассказываем дальше.

Как выбрать челку по форме лица

При выборе челки следует учитывать несколько неотъемлемо связанных между собой факторов, а именно:

форма лица

структура волос

индивидуальные особенности лица

тип кожи лица

Определить свою форму и длину челки на самом деле нетрудно. Это можно сделать без помощи других проведя несколько манипуляций. Для этого вам понадобится большое зеркало. Также позаботьтесь о дневном освещении. Именно он наиболее точно сможет передать в изображении форму вашего лица. В то время как искусственное может создать тени, которые сделают некоторые части больше или меньше.

Типы формы лица

Уберите волосы назад так, чтобы лицо было максимально открытым. Выпрямите спину и посмотрите прямо. Проследите, чтобы подбородок тоже «смотрелся» прямо, не задирайте и не опускайте его.

Возьмите сантиметровую ленту или линейку, бумажку и карандаш. Они вам понадобятся чуть позже для того, чтобы записывать замеры. После чего – замерьте скулы. Найдите наиболее выпуклую часть скул и замерьте расстояние от одной до другой.

Измерьте расстояние от уголков нижней челюсти до подбородка. Проложите сантиметровую ленту между двумя точками до середины подбородка. Сделайте тоже самое с другой стороны и сплюсуйте между собой результаты, так что вы получите общую длину челюсти.

Челка-шторка

Но это еще не все. Также следует измерить общую высоту лица. Обычно это расстояние от центральной точки роста волос сверху до кончика подбородка.

Полученные замеры соотносимы между собой, а пропорции лица с наиболее часто встречающимися пропорциями форм.

Челка "бардо" на пике популярности

Эксперт из волос Деклан Гаворт говорит, что челка в стиле Брижит Бардо выглядит прекрасно, когда отрастет. Поэтому это один из самых универсальных и практичных вариантов, не требующий особого ухода.

Челка в стиле Бриджит Бардо

Французский стиль остается образцом элегантности и изысканности. Все чаще среди известных звезд и блоггеров приобретает чрезвычайную популярность челка в стиле 70-х, как когда-то носила Бриджит Бардо — это длинная челка разделенная по центру.

Челка в стиле Бриджит Бардо

Но есть одно "но ". Стоит понимать, перед тем, как стричь челку, вам нужно будет скорректировать свой стиль и то, что теперь у вас на лице будут волосы, а они могут и раздражать. Кроме того, теперь нужно будет мыть волосы ежедневно, иначе челка потеряет свое обаяние.

Челка "Бриджит Бардо"

В сухом остатке, ваша французская челка должна выглядеть немного неопрятно, словно вы недавно помыли голову и дали волосам немного высохнуть, а затем провели по нему пальцами, чтобы оживить его и добавить природный объем.

Модные варианты челки 2024 года

Челка-штора

Такая прическа идеально "обрамляет" волосы. Впервые стрижа приобрела популярность в 60-70 годах 20 века. В частности, ее носила британская актриса Джейн Биркин.

Челка-шторка

Сегодня прическу сочетают с целым рядом стилей и текстур: небрежные волны, вьющиеся волосы, гладкие или пышные волосы, высокие хвосты и многое другое.

Такую прическу обычно носят с пробором по центру, она начинается с центра лба, а затем продолжается до периметра лица.

Стрижка "челка-шторка"

Преимущество прически в том, что ее можно адаптировать под тип лица. Чуть большая длина по бокам помогает подчеркнуть скулы. Для создания более пышных и волнистых причесок требуются круглая щетка, фен, щипцы для завивки.

Длинная челка набок

С трендной "барби" вернулась мода и на "челку" как в барби. Это единственная прядь, которая закрывает часть лба мягкой волной и плавно переходит в основную длину.

Преимуществом такой челки является асимметрия, благодаря которой она визуально вытягивает лицо, создает дополнительный объем волос.

Стрижка "челка набок"

Мягкий полукруг

Стоит обратить внимание, что речь идет не о массивной и плотной челке, которая лишь обвешивает верхнюю часть лица, а о прореженных, рваных на концах прядей, которые помогают сделать овал более мягким.

Челка такого плана прекрасно сочетается с популярными сегодня каскадными стрижками, ведь пряди хорошо переходят друг в друга и эстетически обрамляют лицо. Мягкий полукруг в эту гармонию встраивается прекрасно. А при укладке следует добавить немного небрежности, чтобы образ приобрел легкость.

Челка "мягкий полукруг"

Раньше мы рассказывали, какую челку выбрать женщинам 45+.

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