Трендовые стрижки с челкой 2024 года: варианты для волос любой длины

Челка может кардинально изменить ваш образ.
Если вы решились изменить образ, но не знаете с чего начать – то челка всегда беспроигрышный вариант. Кроме того, он давно стал маркером личного образа. Но чтобы образ получился удачным, стоит знать все "подводные камни" этого эксперимента.
Как выбрать челку по форме волос и какие варианты в тренде этого года – рассказываем дальше.
Как выбрать челку по форме лица
При выборе челки следует учитывать несколько неотъемлемо связанных между собой факторов, а именно:
- форма лица
- структура волос
- индивидуальные особенности лица
- тип кожи лица
Определить свою форму и длину челки на самом деле нетрудно. Это можно сделать без помощи других проведя несколько манипуляций. Для этого вам понадобится большое зеркало. Также позаботьтесь о дневном освещении. Именно он наиболее точно сможет передать в изображении форму вашего лица. В то время как искусственное может создать тени, которые сделают некоторые части больше или меньше.
Уберите волосы назад так, чтобы лицо было максимально открытым. Выпрямите спину и посмотрите прямо. Проследите, чтобы подбородок тоже «смотрелся» прямо, не задирайте и не опускайте его.
Возьмите сантиметровую ленту или линейку, бумажку и карандаш. Они вам понадобятся чуть позже для того, чтобы записывать замеры. После чего – замерьте скулы. Найдите наиболее выпуклую часть скул и замерьте расстояние от одной до другой.
Измерьте расстояние от уголков нижней челюсти до подбородка. Проложите сантиметровую ленту между двумя точками до середины подбородка. Сделайте тоже самое с другой стороны и сплюсуйте между собой результаты, так что вы получите общую длину челюсти.
Но это еще не все. Также следует измерить общую высоту лица. Обычно это расстояние от центральной точки роста волос сверху до кончика подбородка.
Полученные замеры соотносимы между собой, а пропорции лица с наиболее часто встречающимися пропорциями форм.
Челка "бардо" на пике популярности
Эксперт из волос Деклан Гаворт говорит, что челка в стиле Брижит Бардо выглядит прекрасно, когда отрастет. Поэтому это один из самых универсальных и практичных вариантов, не требующий особого ухода.
Французский стиль остается образцом элегантности и изысканности. Все чаще среди известных звезд и блоггеров приобретает чрезвычайную популярность челка в стиле 70-х, как когда-то носила Бриджит Бардо — это длинная челка разделенная по центру.
Но есть одно "но ". Стоит понимать, перед тем, как стричь челку, вам нужно будет скорректировать свой стиль и то, что теперь у вас на лице будут волосы, а они могут и раздражать. Кроме того, теперь нужно будет мыть волосы ежедневно, иначе челка потеряет свое обаяние.
В сухом остатке, ваша французская челка должна выглядеть немного неопрятно, словно вы недавно помыли голову и дали волосам немного высохнуть, а затем провели по нему пальцами, чтобы оживить его и добавить природный объем.
Модные варианты челки 2024 года
Челка-штора
Такая прическа идеально "обрамляет" волосы. Впервые стрижа приобрела популярность в 60-70 годах 20 века. В частности, ее носила британская актриса Джейн Биркин.
Сегодня прическу сочетают с целым рядом стилей и текстур: небрежные волны, вьющиеся волосы, гладкие или пышные волосы, высокие хвосты и многое другое.
Такую прическу обычно носят с пробором по центру, она начинается с центра лба, а затем продолжается до периметра лица.
Преимущество прически в том, что ее можно адаптировать под тип лица. Чуть большая длина по бокам помогает подчеркнуть скулы. Для создания более пышных и волнистых причесок требуются круглая щетка, фен, щипцы для завивки.
Длинная челка набок
С трендной "барби" вернулась мода и на "челку" как в барби. Это единственная прядь, которая закрывает часть лба мягкой волной и плавно переходит в основную длину.
Преимуществом такой челки является асимметрия, благодаря которой она визуально вытягивает лицо, создает дополнительный объем волос.
Мягкий полукруг
Стоит обратить внимание, что речь идет не о массивной и плотной челке, которая лишь обвешивает верхнюю часть лица, а о прореженных, рваных на концах прядей, которые помогают сделать овал более мягким.
Челка такого плана прекрасно сочетается с популярными сегодня каскадными стрижками, ведь пряди хорошо переходят друг в друга и эстетически обрамляют лицо. Мягкий полукруг в эту гармонию встраивается прекрасно. А при укладке следует добавить немного небрежности, чтобы образ приобрел легкость.
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