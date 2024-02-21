Челка в 45: три варианта, которые "отрежут" несколько лет

Женщинам за 40 важно, чтобы стрижки помогали омолодить лицо. Челка – важный элемент любой прически, который может "сбросить" несколько лишних лет.

Если вы решились на челку после 40 лет, очень важно не промахнуться с выбором. Существует немало вариантов челки: с мягким срезом, с четкими краями, рваная, небрежная, выше бровей, которая причесывается набок или расходится в разные стороны. И не все они подходят женщинам в 45 лет и старше.

Поэтому мы решили подобрать вам три варианта, которые точно омолаживают.

Длинная челка набок

Еще в прошлом году вернулась мода на Барби, а вместе с ней пришла пора челки, как у куклы нашего детства. Это единственная прядь, которая закрывает часть лба мягкой волной и плавно переходит в основную длину.

Основным преимуществом такой челки является именно его асимметрия, ведь благодаря ей он визуально вытягивает лицо, создает дополнительный объем волос.

Кристи Бринкли, фотомодель, 69 лет / Фото: Associated Press

Плюс еще и в том, что прядь отвлекает внимание от морщин во главе, черты визуально становятся более женственными и мягкими. Такой вариант универсален, то есть это челка, которая подойдет всем, независимо от длины волос или формы лица.

Минусом можно выделить необходимость вложения. Если этого не делать, волосы будут сваливаться на лицо, будут выглядеть неряшливо. Но времени и усилий такой уход многое не займет.

Мягкий полукруг

Следует обратить внимание, что здесь речь идет не о массивной и плотной челке, которая только обвешивает верхнюю часть лица, а о прореженных, рваных на концах прядей, которые помогают сделать овал более мягким.

Гайди Клум, модель, 50 лет / Фото: Associated Press

Челка такого плана прекрасно сочетается с популярными сегодня каскадными стрижками, ведь пряди хорошо переходят друг в друга и эстетически обрамляют лицо. Мягкий полукруг в эту гармонию встраивается прекрасно. А при укладке следует добавить немного небрежности, чтобы образ приобрел легкость.

Челка-шторка

Хотя такой вариант челки и может выглядеть несколько легкомысленно, но с другой стороны он придает образу элегантности, ведь симметрично обрамляет лицо. Челка-шторка хорошо сочетается с каскадными стрижками, не требует сложной укладки, а еще им можно либо полностью прикрыть лоб с морщинами, либо разделить на две части и уложить на стороны.

Благодаря такой челке черты лица смягчаются, что помогает омоложению. Пряди отвлекают людей на себя, чем скрывают морщины.

Пенелопа Крус, актриса, 49 лет / Фото: Associated Press

Если вы давно мечтали о челке, шторка станет идеальным вариантом. Он ведь будет отрастать равномерно и просто постепенно перейдет в основной объем волос. А это то, что нужно, если вы не уверены в своем выборе.

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