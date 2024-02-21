Чубчик в 45: три варіанти, які "відріжуть" кілька років

Жінкам за 40 важливо, щоб стрижки допомагала омолодити обличчя. Чубчик — важливий елемент будь-якої зачіски, який може "скинути" кілька зайвих років.

Якщо ви зважилися на чубчик після 40 років, дуже важливо не промахнутися з вибором. Існує чимало варіантів чубчика: з м'яким зрізом, з чіткими краями, рваний, недбалий, вище брів, який зачісується набік чи розходиться в різні сторони. І не всі вони підходять жінкам в 45 років і старше.

Тому ми вирішили підібрати для вас три варіанти, які точно омолоджують.

Довгий чубчик набік

Ще минулого року повернулася мода на Барбі, а разом із нею прийшла пора чубчика, як у ляльки нашого дитинства. Це єдине пасмо, яке закриває частину чола м'якою хвилею і плавно переходить в основну довжину.

Основною перевагою такого чубчика є саме його асиметрія, адже завдяки їй він візуально витягує обличчя, створює додатковий об'єм волосся.

Крісті Брінклі, фотомодель, 69 років / Фото: Associated Press

Плюс ще й в тому, що пасмо відволікає на себе увагу від зморшок на чолі, риси візуально стають жіночнішими та м'якшими. Такий варіант універсальний, тобто це чубчик, який підійде всім, незалежно від довжини волосся чи форми обличчя.

Мінусом можна назвати необхідність вкладання. Якщо цього не робити, волосся буде звалюватися на обличчя, матиме неохайний вигляд. Але часу та зусиль такий догляд багато не займе.

М'яке півколо

Варто звернути увагу, що тут мова йде не про масивний та щільний чубчик, який лише обважує верхню частину обличчя, а про проріджені, рвані на кінцях пасма, які допомагають зробити овал більш м'яким.

Гайді Клум, модель, 50 років / Фото: Associated Press

Чубчик такого плану чудово поєднується з популярними сьогодні каскадними стрижками, адже пасма гарно переходять один в одного та естетично обрамляють обличчя. М'яке півколо в цю гармонію вбудовується пречудово. А під час укладання слід додати трішки недбалості, щоб образ набув легкості.

Чубчик-шторка

Хоча такий варіант чубчика і може мати дещо легковажний вигляд, але з іншого боку він додає образу елегантності, адже симетрично обрамляє обличчя. Чубчик-шторка гарно поєднується з каскадними стрижками, не вимагає складного укладання, а ще ним можна або повністю прикрити чоло зі зморшками, або розділити на дві частини і вкласти на сторони.

Завдяки такому чубчику риси обличчя пом'якшуються, що допомагає омолодженню. Пасма відволікають увагу людей на себе, чим приховують зморшки.

Пенелопа Крус, акторка, 49 років / Фото: Associated Press

Якщо ви давно мріяли про чубчик, шторка стане ідеальним варіантом. Адже він буде відростати рівномірно і просто поступово перейде в основний обсяг волосся. А це — те, що треба, якщо ви невпевнені в своєму виборі.

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