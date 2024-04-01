Трендові стрижки з чубчиком 2024 року: варіанти для волосся будь-якої довжини

Якщо ви наважилися змінити образ, але не знаєте з чого почати - то чубчик завжди безпрограшний варіант. Крім того, він вже давно став маркером особистого образу. Але, щоб образ вийшов вдалим, варто знати усі "підводні камені" цього експерименту.

Як обрати чубчик за формою волосся та які варіанти в тренді цього року - розповідаємо далі.

Як вибрати чубчик за формою обличчя

При виборі чубчика варто враховувати декілька факторів, що невід’ємно пов’язані між собою, а саме:

форма обличчя

структура волосся

індивідуальні особливості обличчя

тип шкіри обличчя

Визначити свою форму та довжину чубчика насправді неважко. Це можна зробити самостійно провівши кілька маніпуляцій. Для цього, зокрема, вам знадобиться велике дзеркало. Також попілкуйтеся про денне освітлення. Саме воно найбільш точно зможе передати у зображенні форму вашого обличчя. В той час як штучне може створити тіні, які зроблять деякі частини більшими чи меншими.

Типи форми обличчя

Приберіть волосся назад так, щоб обличчя було максимально відкритим. Випряміть спину та подивіться прямо. Прослідкуйте аби підборіддя теж «дивилось» прямо, не задирайте й не опускайте його.

Візьміть сантиметрову стрічку або лінійку, папірець та олівчик. Вони вам знадобляться трохи згодом для того, щоб занотувати заміри. Після чого - заміряйте вилиці. Знайдіть найбільш випуклу частину вилиці та заміряйте відстань від однієї до другої.

Виміряйте відстань від куточків нижньої щелепи до підборіддя. Прокладіть сантиметрову стрічку між цими двома точками до середини підборіддя. Зробіть теж саме з іншого боку та сплюсуйте між собою результати, так ви отримаєте загальну довжину щелепи.

Чубчик-шторка

Але і це ще не все. Також варто заміряти загальну висоту обличчя. Зазвичай це відстань від центральної точки росту волосся зверху до кінчика підборіддя.

Отримані заміри співвідносимо між собою, а пропорції обличчя з пропорціями форм, що найбільш часто зустрічаються.

Чубчик "бардо" на піку популярності

Експертка з волосся Деклан Гаворт каже, що чубчик в стилі Бріжіт Бардо має чудовий вигляд, коли відросте. Тому це один з найуніверсальніших і найпрактичніших варіантів, який не потребує особливого догляду.

Чубчик в стилі Бриджит Бардо

Французький стиль залишається зразком елегантності та вишуканості. Все частіше серед відомих зірок та блогерів набуває надзвичайної популярності чубчик у стилі 70-х, як колись носила Бріджит Бардо - це довгий чубчик розділений по центру.

Чубчик в стилі Бриджит Бардо

Але є одне "але". Варто розуміти, перед тим, як стригти чубчик, вам потрібно буде скорегувати свій стиль і те, що тепер у вас на обличчі буде волосся, а воно може і дратувати. Крім того, тепер потрібно буде мити волосся щодня, інакше чубчик втратить свою чарівність.

Чубчик "Бриджит Бардо"

В сухому залишку, ваш французький чубчик повинен виглядати трохи неохайно, немов ви недавно помили голову і дали волоссю трохи висохнути, а потім провели по ньому пальцями, щоб оживити його і додати природного обсягу.

Модні варіанти чубчика 2024 року

Чубчик-штора

Така зачіска ідеально "обрамляє" волосся. Вперша стрижа набула популярності у 60-70 роках 20 століття. Зокрема, її носила британська акторка Джейн Біркін.

Чубчик-шторка

Сьогодні зачіску поєднують з цілою низкою стилів та текстур: недбалі хвилі, кучеряве волосся, гладеньке або пишне волосся, високі хвости й багато іншого.

Таку зачіску зазвичай носять з проділом по центру, вона починається з центру чола, а потім продовжується до периметру обличчя.

Стрижка "чубчик-шторка"

Перевага зачіски в тому, що її можна адаптувати під ваш тип обличчя. Трохи більша довжина з боків допомагає підкреслити вилиці. Для створення більш пишних і хвилястих зачісок потрібні кругла щітка, фен, щипці для завивки.

Довгий чубчик набік

Із трендном "барбі" повернулася мода і на "чолку" як у барбі. Це єдине пасмо, яке закриває частину чола м'якою хвилею і плавно переходить в основну довжину.

Перевагою такого чубчика є асиметрія, вдже завдяки їй він візуально витягує обличчя, створює додатковий об'єм волосся.

Стрижка "чубчик набік"

М'яке півколо

Варто звернути увагу, що тут йдеться не про масивний та щільний чубчик, який лише обважує верхню частину обличчя, а про проріджені, рвані на кінцях пасма, які допомагають зробити овал більш м'яким.

Чубчик такого плану чудово поєднується з популярними сьогодні каскадними стрижками, адже пасма гарно переходять один в одного та естетично обрамляють обличчя. М'яке півколо в цю гармонію вбудовується пречудово. А під час укладання слід додати трішки недбалості, щоб образ набув легкості.

Чубчик "м'ягке напівколо"

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