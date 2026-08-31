Что носить в начале осени / © unsplash.com

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С наступлением сентября украинцам не стоит спешить прятать легкие наряды в шкафы. Главной проблемой начала осени является не столько похолодание, сколько резкое изменение температуры в сутки: прохладное утро требует свитера, жаркий день заставляет раздеваться, а вечер снова приносит прохладу. Как одеваться в такие дни, чтобы не мерзнуть и не потеть?

Об этом пишут «Новини Ю».

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Что носить, когда утром холодно, а днем — жара

Стилисты призывают комбинировать летние вещи с теплыми деталями. Адаптироваться к изменчивой погоде помогают несколько практичных решений. В частности, вязаный жилет отлично сохраняет тепло в области туловища и не перегревает так, как классический свитер, а комбинировать его можно с платьями, рубашками или футболками.

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Также не стоит прятать широкие шорты или кюлоты — в сочетании с легким объемным трикотажем они будут оставаться актуальными еще несколько недель.

Легкие платья также могут получить «вторую жизнь» в межсезонье. Наряды на тонких бретелях или мини-платья стилисты предлагают надевать поверх приталенных рубашек или тонких лонгсливов.

Популярным остается и подиумный тренд — сочетание простого платья с нейтральными прямыми джинсами.

Что касается верхней одежды, то вместо тяжелых вещей лучше выбирать жакеты, рубашки из плотной ткани или легкие куртки, которые нетрудно носить в руках, когда температура воздуха повышается.

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Эксперты отмечают, что ранняя осень длится недолго, поэтому покупать отдельный гардероб на этот период нецелесообразно. Наиболее экономное и удобное решение — это многослойность.

Вы можете собирать стильные комплекты одежды из летней базы и осенних элементов. Так гораздо дешевле и легче подстроиться под капризы погоды без лишних походов на закупки.

Какие вещи всегда будут в моде

Напомним, что мода меняется каждый сезон, но базовые вещи с простым кроем, качественными материалами и нейтральными цветами остаются актуальными десятилетиями. Стилисты советуют не спешить избавляться от старых вещей, ведь они легко сочетаются как с классикой, так и с современными трендами.

Основу такого долговечного гардероба составляют универсальная верхняя одежда и обувь: классический бежевый, серый или черный тренч, жакет прямого кроя, а также качественные кожаные ботинки или лоферы, которые делают образ изысканным и служат годами.

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Дополняют этот базовый список белая рубашка лаконичного кроя, подходящая для офиса, праздников или повседневности, а также темно-синие джинсы прямого фасона, которые подходят каждому и гармонично сочетаются с деловым или спортивным стилем.

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