Желтые пятна на белой одежде: почему появляются и как их убрать

Белая футболка / © Freepik

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Белая одежда часто выглядит свежо только до первой серьезной жары, а потом на футболках, рубашках и майках могут появляться желтые пятна под мышками, на воротнике или даже после стирки . Чаще причина не только в поте, а в его реакции с дезодорантом, остатками порошка, жесткой водой или неправильной стиркой. Хорошая новость – часть таких пятен можно убрать дома, если не запускать проблему.

ТСН.ua рассказывает, как это сделать в домашних условиях.

Почему на белой одежде появляются желтые пятна

Желтые пятна чаще всего возникают там, где ткань контактирует с потом, кожным жиром и дезодорантом. Сам пот обычно не яркого цвета, но со временем он смешивается с частицами кожи, косметикой, антиперспирантом и остатками стиральных средств. Поэтому на белой одежде могут появляться желтые или сероватые следы.

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Особенно часто пятна видны под мышками, на воротнике, манжетах и в местах, где ткань плотно прилегает к телу.

Дезодорант тоже может быть причиной

Одна из самых распространенных причин желтых пятен – антиперспиранты с солями алюминия. Они помогают уменьшить потоотделение, но могут вступать в реакцию с потом и оставлять стойкие следы на ткани.

Если пятна появляются именно под мышками, следует обратить внимание не только на стирку, но и на дезодорант. Иногда помогает наносить его более тонким слоем, ждать, пока он полностью высохнет, или изменить средство.

Почему пятна могут появиться после стирки

Иногда белую футболку кладут в машинку без видимых пятен, а после стирки они вдруг проявляются. Так бывает, если на ткани уже были невидимы остатки пота, жира или дезодоранта. Под действием теплой воды они могут «закрепиться» и стать более заметными.

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Также причиной могут быть избыток порошка, плохое выполаскивание, жесткая вода или загрязненная стиральная машина.

Чего не стоит делать с желтыми пятнами

Не стоит сразу стирать вещь в очень горячей воде. Высокая температура может закрепить пятно, и вывести его станет сложнее.

Также не нужно тереть ткань слишком агрессивно, особенно если это тонкий хлопок, вискоза или деликатный трикотаж, потому что можно повредить волокна или оставить потертость.

Осторожно следует быть и с хлорным отбеливателем. На некоторых тканях он может сделать пятно еще более заметным или придать белой одежде желтоватый оттенок.

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Как убрать свежие желтые пятна.

Если пятно свежее, его лучше обработать до основной стирки. Смочите загрязненное прохладной водой и нанесите немного жидкого средства для стирки или хозяйственного мыла. Оставьте на 15–30 минут, затем осторожно потрите и постирайте как обычно.

Главное – не сушить одежду в сушилке или на батарее, пока пятно полностью не исчезло . Тепло может сделать его более устойчивым.

Как убрать старые желтые пятна под мышками

Старые пятна сложнее вывести, потому что они уже успели закрепиться в волокнах. В таком случае лучше замочить вещь перед стиркой.

Можно использовать кислородный отбеливатель для белой одежды. Его добавляют в теплую воду по инструкции на упаковке, после чего замачивают на несколько часов. Затем одежду стирают в машинке или вручную.

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Кислородный отбеливатель обычно более мягкий для ткани, чем хлорный, но все равно следует проверить ярлык на одежде.

Домашний способ с содой

Для хлопчатобумажных белых вещей можно попробовать пасту из соды и воды. Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите его на пятно, оставьте примерно на 30-60 минут, затем смойте и постирайте.

Этот способ лучше не использовать на очень деликатных тканях и вещах с тонкой отделкой.

Помогает лимонный сок или уксус

Лимонный сок или уксус иногда используют для освежения белых вещей и борьбы с запахом. Но с ними нужно быть осторожными: кислота может оказывать влияние на некоторые ткани, фурнитуру или декоративные элементы.

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Если вы хотите попробовать такой способ, лучше сначала протестировать его на незаметном участке. Не следует смешивать уксус с хлорным отбеливателем или другими агрессивными средствами.

Как стирать белую одежду, чтобы пятна не возвращались

Белую одежду лучше не складывать надолго в корзину, если она уже просочилась потом. Чем длиннее такая вещь лежит, тем выше шанс, что пятна станут устойчивыми.

Перед стиркой проблемные места – подмышки, воротник, манжеты – можно обработать жидким средством для стирки или мылом. Не стоит перегружать стиральную машину. Если вещей многовато, они хуже стираются и хуже выполаскиваются.

Также важно не добавлять слишком много порошка. Избыток средства может оставаться в волокнах и со временем производить ткань сероватой или желтоватой.

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Как предотвратить желтые пятна от дезодоранта

Наносите дезодорант на сухую кожу и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем одеваться. Если надеть белую футболку сразу после нанесения средства, часть дезодоранта перейдет на ткань.

Также не стоит наносить слишком много антиперспиранта. Толстый слой не всегда работает лучше, но чаще оставляет следы.

Если пятна повторяются постоянно, можно пробовать другой дезодорант или средство без солей алюминия.

Когда вещь уже трудно спасти

Если желтые пятна старые, много раз стирались и сушились, полностью убрать их может быть сложно. Особенно это касается тонких футболок, где ткань уже изменила цвет не только на поверхности, но и в волокнах.

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В таком случае можно попробовать несколько замачиваний с кислородным отбеливателем, но без агрессивного трения и кипячения. Если результат слаб, вещь можно оставить для дома или перекрасить, если ткань позволяет.

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