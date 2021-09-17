Госдеп США призвал Украину ускорить судебную реформу

Американская сторона подчеркивает, что и в дальнейшем будет способствовать жизненно важной реформе

Государственный департамент США призвал Украину имплементировать судебную реформу и ускорить процесс создания Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, — пишет Укринформ.

"Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину", — сообщают в Госдепе.

В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для настоящей реформы судебной власти. Международные партнеры, согласно этому закону, номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления важнейшего органа судебного управления в Украине — Высший совет правосудия.

Но, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, 13 сентября Совет судей Украины отказалась от выдвижения своих представителей для участия в процессе. Этот отказ грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине.

Однако еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: "Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры".

Американская сторона отметила, что и в дальнейшем будет способствовать жизненно важной реформе, для того, чтобы народ Украины "мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции".

В Госдепартаменте США уверены, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.

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