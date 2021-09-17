Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 17 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют чувствовать свободу.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 сентября 2021 рассказывает, что на Стрельцов ожидает успех, а Водолеям стоит стремиться к большему.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Защищайте свое. В отношениях стойте на своем. На работе действуйте активно.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Не бойтесь делать первый шаг. В любви попробуйте что-то большее. В движении по карьерной лестнице не совершайте остановок.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Придется затянуть пояса. В отношениях ограничьте общение. На работе будет трудно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для заключения сделок. В любви время выйти на новый уровень. Старайтесь большего на работе.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите одну цель. На работе не стоит распыляться.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка мечей"

Время успокоиться. В любви сделайте паузу. А на работе позаботьтесь об отгуле на праздники.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Императрица"

Вы получите желаемые плоды успеха. В отношениях что-то менять. А на работе начнется плодотворный период.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Мчится на всех парах. Действуйте активно в отношениях. На работе вам могут сделать больно, избегайте общения с врагами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Успех уже близко. В любви ожидайте приятные сюрпризы, а на работе требуйте небольшой премии.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Сила"

Достойно работайте. В отношениях продемонстрируйте характер. А на работе пусть ваша внутренняя сила станет внешней.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Старайтесь лучшего. В отношениях выйдите на новый уровень. На работе — хороший день для заключения договоров.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях прислушайтесь к мудрым советам. На работе корректно используйте ваши эмоции.

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