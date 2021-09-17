Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Италии появились COVID-паспорта: без них нельзя работать

В Италии появились COVID-паспорта: без них нельзя работать

Associated Press

Работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.

С 15 октября в Италии можно работать только при наличии COVID-паспорта - документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Указ об этом приняло правительство Италии, — пишет Corriere della Sera.

COVID-паспорт можно получить тремя способами:

  • сделав прививку от коронавируса,
  • предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19
  • или отрицательный тест на коронавирус. Результат теста действителен в течение 72 часов, но бесплатно его сделать можно только тем, кому противопоказана вакцинация.

Работников, которые после 15 октября не предоставят COVID-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплаты. А тем, кто продолжит работать без Green Pass, угрожает штраф в размере от 600 до 1500 евро. Контролировать наличие пропуска должен работодатель.

При этом работать удаленно по-прежнему можно без COVID-паспорта.

Эти меры затронут 23 миллиона человек в Италии. Около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку.

Принимаемые в Италии меры в отношении COVID-паспортов - одни из самых жестких в Европе. Ранее Green Pass уже сделали обязательными при поездках на самолетах, поездах, паромах, автобусах, при посещении бассейнов, спортзалов, кинотеатров, стадионов, театров. Также "зеленый пропуск" стал обязательным для итальянских учителей.

Напомним:

Новости мира: Евросоюз официально признал украинские цифровые COVID-паспорта

Новости мира: Евросоюз официально признал украинские цифровые COVID-паспорта

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация