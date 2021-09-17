Суд оставил экс-министра Рудьковского под домашним арестом

Николая Рудьковского подозревают в похищении человека, пытках и вымогательстве.

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта времен президентства Виктора Януковича Николая Рудьковского.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Апелляционный суд оставил без изменений решение Соломенского районного суда Киева. Жалобы стороны защиты и прокуратуры были отклонены.

"Гражданин Р. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 3 ст. 27, ч. 2. ст. 127 ("Пытки"), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

2 сентября Соломенский райсуд столицы изменил Рудьковскому меру пресечения. Вместо ночного домашнего ареста экс-министру назначили круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.

Напомним

Николая Рудьковского подозревают в похищении его бывшего бизнес-партнера, а ныне нардепа от партии "Слуга народа" Олега Семинского. По данным следствия, похищение произошло в 2012 году, потерпевшего удерживали незаконно около трех лет и выплатить долг — 200 млн долларов.

его бывшего бизнес-партнера, а ныне нардепа от партии "Слуга народа" Олега Семинского. По данным следствия, похищение произошло в 2012 году, потерпевшего удерживали незаконно около трех лет и выплатить долг — 200 млн долларов. 24 июне 2021 года Николай Рудьковский был арестован . Бывшего министра транспорта и связи Украины взяли под стражу прямо в зале Киевского апелляционного суда денежного залога.

. Бывшего министра транспорта и связи Украины взяли под стражу прямо в зале Киевского апелляционного суда денежного залога. Впоследствии Рудьковского видели в Монако: в Офисе генпрокурора выясняли, нарушил ли экс-министр условия домашнего ареста

Бегство или лечение: экс-министра транспорта Рудковского заметили в Монако — "Секретные материалы"

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