Узбекистан не признает "ЛДНР" и просит остановить войну

Однако Узбекистан продолжит сотрудничество с РФ.

Узбекистан не признает независимость так называемых Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом сегодня, 17 марта, заявил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на пленарном заседании Сената, сообщает Podrobno.uz.

"Ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Наша страна привержена поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", – отметил он.

Однако Узбекистан продолжит сотрудничество с РФ.

"Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с обеими странами, исходя из наших национальных интересов. Россия – это наш ведущий торговый партнер, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям. Товарооборот Узбекистана и Украины в 2021 году превысил 704 миллиона долларов", – отметил министр.

Напомним, в Узбекистане банк прекратил денежные переводы из России.