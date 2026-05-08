В Европе появился новый пророссийский премьер: кто пришел к власти в Болгарии

Румен Радев. / © Associated Press

Парламент Болгарии утвердил новое правительство. Новым премьер-министром стал пророссийский бывший президент Румэн Радев. Его партия «Прогрессивная Болгария» получила большинство мест в парламенте.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время сегодняшнего голосования в болгарском парламенте 124 депутата проголосовали за назначение Радева премьером. В то же время 70 депутатов были «против» — преимущественно представители бывших руководящих партий, а 36 — воздержались.

Заметим, что в апреле партия Радева «Прогрессивная Болгария» получила большинство мест в парламенте — 131 из 240 возможных, что стало первым подобным случаем с 1997 года.

Важно, что экспрезидент неоднократно говорил об улучшении связей с агрессором Россией и восстановлением свободного потока российской нефти и газа в Европу, призывая к «практическим отношениям с Москвой, основанным на взаимном уважении и равном отношении».

Кроме того, он раскритиковал недавно подписанное соглашение об обороне между Болгарией и Украиной и выступил против поставок Софией оружия Киеву.

Заметим, что во время избирательной кампании Радева сравнивали с венгерским экс-премьером Виктором Орбаном, когда он говорил об улучшении отношений с Москвой и возобновлении поставок нефти и газа из РФ в Европу.

Напомним, в январе 2026-го Румен Раден ушел в отставку с поста президента. Свое решение он объяснил желанием поучаствовать в предстоящих досрочных парламентских выборах. Ведь Болгария с декабря 2025 года оказалась в тупике — тогда произошла отставка Росена Желязкова, а сформировать новое правительство не удавалось.

19 апреля в Болгарии прошли выборы в парламент. Партия экспрезидента получила около 45% голосов, опередив прозападные силы. Благодаря кампании в соцсетях и критике предыдущего правительства, ушедшего в отставку после протестов против повышения налогов, оно смогло привлечь голоса избирателей, разочарованных спорами традиционных политиков.

