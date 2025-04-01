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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Важно сохранить союз между ЕС и США — Зеленский

Европейские лидеры работают над укреплением союза с США.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Важно сохранить союз между ЕС и США — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Важно сохранить союз между Соединенными Штатами и Европой в помощи Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок 1 апреля.

«Сегодня эта помощь есть. Вы знаете, что она была приостановлена, но восстановилась. И обмен разведданными для нас тоже очень важен. Особенно в контексте защиты от ракетных ударов. Мы работаем над этим», — сказал президент.

Он подчеркнул, что европейские лидеры работают над тем, чтобы предотвратить расторжение союза с США.

И французский президент, и лидеры Великобритании, Германии, Финляндии, а также других стран имеют контакты с США для того, чтобы этот союз не разорвался. Или чтобы кому-то не удалось его разорвать. И это важные вещи», — заметил Зеленский.

Напомним, ранее речь шла о том, что переговоры РФ и США зашли в тупик.

Заявления Кремля свидетельствуют о том, что Москва и Вашингтон пока не смогли преодолеть разногласия.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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