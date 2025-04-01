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Важливо зберегти союз між ЄС і США — Зеленський
Європейські лідери працюють над зміцненням союзу зі США.
Важливо збергти союз між Сполученими Штатами та Європою у допомозі Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок 1 квітня.
«Сьогодні ця допомога є. Ви знаєте, що вона була призупинена, але відновилася. І обмін розвідданими для нас також дуже важливий. Особливо, в контексті захисту від ракетних ударів. Ми працюємо над цим», — сказав президент.
Він наголосив, що європейські лідери працюють над тим, щоб запобігти розірванню союзу із США.
«І французький президент, і лідери Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, а також інших країн мають контакти зі США для того, щоби цей союз не розірвався. Чи, щоби комусь не вдалося його розірвати. І це важливі речі», — зауважив Зеленський.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що переговори РФ та США зайшли у глухий кут.
Заяви Кремля свідчать про те, що Москва та Вашингтон поки що не змогли подолати розбіжності.
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