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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Важливо зберегти союз між ЄС і США — Зеленський

Європейські лідери працюють над зміцненням союзу зі США.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Важливо зберегти союз між ЄС і США — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Важливо збергти союз між Сполученими Штатами та Європою у допомозі Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок 1 квітня.

«Сьогодні ця допомога є. Ви знаєте, що вона була призупинена, але відновилася. І обмін розвідданими для нас також дуже важливий. Особливо, в контексті захисту від ракетних ударів. Ми працюємо над цим», — сказав президент.

Він наголосив, що європейські лідери працюють над тим, щоб запобігти розірванню союзу із США.

«І французький президент, і лідери Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, а також інших країн мають контакти зі США для того, щоби цей союз не розірвався. Чи, щоби комусь не вдалося його розірвати. І це важливі речі», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що переговори РФ та США зайшли у глухий кут.

Заяви Кремля свідчать про те, що Москва та Вашингтон поки що не змогли подолати розбіжності.

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