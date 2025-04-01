"Ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу": Зеленський про переговори США і РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

У разі недосягнення домовленостей з РФ потрібно буде, американській стороні зокрема, збільшувати санкційний вплив на країну-агресорку. І такий момент настав.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок 1 квітня.

«Всі ми хочемо закінчення цієї війни справедливим миром якомога швидше. Тому, як завжди підкреслювали, ми готові на безумовне припинення вогню. Це ми — Україна, українська команда — продемонструвала без будь-яких зайвих зауважень у Саудівській Аравії. Російською стороною там було продемонстровано те, що Путін не хоче закінчення війни», — зазначив Зеленський.

Реклама

Він зауважив, що тиск США, навіть спроба цього тиску, призвів до другої зустрічі, де американська сторона пообіцяла Україні домовитися з РФ про припинення ударів по енергетиці та на воді.

«Американська сторона працюватиме над тим, щоб повернути до України наших дітей, яких вкрала РФ, а також що буде збільшена кількість обмінів — як військовополонених, так і цивільних. Це важливі рішення. Важливо, що ми з американською стороною про це говоримо й домовляємося. Але якщо США не вдасться здійснити деякі речі або Росія брехатиме американській стороні, то вони збільшать санкційний вплив. Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу», — сказав президент.

Нагадаємо, західні медіа повідомляють про те, що президент США Дональд Трамп розчарований діями кремлівського очільника Путіна і вважає, що Росія гальмує переговори про всеосяжне припинення вогню. Тож у США розглядають можливість агресивного застосування санкцій.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.