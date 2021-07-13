Вслед за Аваковым могут уволить еще двух министров — источники

Вслед за Аваковым могут уволить еще двух министров — источники

"Слуги народа" рассмотрят кадровые вопросы на закрытом заседании.

После того, как стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку , фракция "Слуга народа" собирается на закрытое заседание по кадровым вопросам, на котором также будут обсуждать возможную отставку осенью министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

Об этом ТСН.ua сообщили собственные источники в "СН".

"Да, это вопросы будут обсуждать (об отставке Тарана и Малюськи — ред.). Но голосование, вероятно, будет отложено уже на осень", — отметил собеседник, уточнив, что президент Украины Владимир Зеленский, мол, недоволен их работой.

Тelegram канал "Правда КАЧУРЫ" также сообщает, что в связи с отставкой Авакова, на сегодняшний вечер планируется заседание фракции "Слуга народа", где будет обсуждать кадровые вопросы, ожидается присутствие первых лиц.

"Будут рассмотрены новые кандидатуры на место министра МВД и возможно другие кадровые перестановки", — говорится в сообщении.

Сейчас президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак уже прибыли в Раду на заседание фракции "Слуга народа", сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

Напомним:

13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков 13 июля подал в отставку. Аваков написал соответствующее заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу. "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", — говорится в заявлении Авакова.

и поблагодарил команду за работу. "Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!", — говорится в заявлении Авакова. По информации СМИ, на должность министра внутренних дел пока претендуют два кандидата: это нардепы монобольшенства Александр Бакумов и председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Ранее также обсуждали возможное назначение главой МВД секретаря СНБО Алексея Данилова, однако ОПУ от этой идеи отказался.

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