Затянуть в войну: политолог объяснил, при каком условии Путин может устранить Лукашенко

Лукашенко и Путин / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается проводить многовекторную политику, чтобы сохранить власть и избежать угроз собственному режиму. Такое мнение высказал политолог Олег Лесной.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал политолог, президент аналитического центра Олег Лесной.

Комментируя недавнюю встречу самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с Путиным на Валдае, политолог заметил, что она выглядела необычно. По его словам, обычно после подобных переговоров появляется большое количество фото и видео, а также совместные заявления для печати. На этот раз публично сообщили только о самом факте встречи.

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По мнению Лесного, это вряд ли свидетельствует об обсуждении каких-либо сверхсекретных тем. Скорее это может означать отсутствие общей или согласованной позиции сторон.

«Лукашенко не является лидером суверенного государства, он представитель, выполняющий функцию гауляйтера. Но его всегда спасал инстинкт самосохранения, и он борется не за то, что использовали Беларусь или не использовали, а за свое физическое выживание. Лукашенко понимает: если будет полноценная война с Украиной, то будет серьезная угроза и ему, и его режиму», — отметил политолог.

Лесной также обратил внимание на заявления командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди («Мадяра») о возможных целях на территории Беларуси. По словам эксперта, белорусское общество отличается от российского, ведь уже демонстрировало готовность к протестам.

Он предположил, что находящееся на вооружении белорусской армии оружие при определенных обстоятельствах может быть использовано не против Украины или стран Европы, а против самого Лукашенко.

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Политолог также не исключил, что Кремль может устранить Лукашенко, если тот перестанет быть удобным для Москвы.

По словам Лесного, у российских спецслужб достаточно возможностей для таких действий, а значительная часть силовых структур Беларуси, влияющих на ситуацию в стране, связана с Россией.

«Поэтому Лукашенко и включает режим многовекторности: заиграет и с американцами, и с китайцами, и с Украиной, и с Путиным — это для того, чтобы только выжить как политически, так и физически», — пояснил аналитик.

После этого он добавил, что Лукашенко не является союзником ни Европы, ни какого-либо другого, кроме самого себя.

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«Лукашенко не друг ни Европы, никого, кроме самого себя. А смена его на кого-то другого сделает Беларусь более радикальной. Если будут менять россияне, то это будет воевать с Украиной. В этой ситуации и нам выгодно, чтобы оставался пока Лукашенко, и Европе тоже выгодно, пожалуй, Китаю тоже, поэтому у него пока есть большой шанс остаться в должности и при своей жизни», — прокомментировал аналитик.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вряд ли заинтересован в непосредственном вступлении в войну против Украины.

Мы ранее информировали, что Россия вывела войска из Беларуси, но Минск самостоятельно строит базы у границы и помогает наводить «Шахеды» на Украину.

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