"Используем весь потенциал": Беларусь открыто пригрозила Украине

Белорусская армия

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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета цинично пригрозил Украине жестким ответом в случае «агрессивного пересечения» белоруской границы.

Соответствующее заявление он сделал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT.

«Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, задействовав весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают», — заявил белорусский дипломат.

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«Красные линии» Лукашенко

Секрета также сослался на так называемые «красные линии», которые якобы были заранее определены режимом Лукашенко.

«Красные линии были четко обозначены нашим президентом — это наша граница», — сказал он.

Кроме того, белорусский чиновник утверждал, что Запад якобы осознает: любое нападение на «союзное государство» повлечёт за собой тяжелые последствия и немедленный ответ.

Стоит отметить, что Беларусь фактически является соучастником российской агрессии против Украины — именно с её территории в феврале 2022 года началось наступление российских войск на Киев. Режим Лукашенко предоставляет России свою территорию для размещения войск и вооружения, поэтому угрозы белорусского дипломата в адрес Украины выглядят особенно цинично.

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Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, ранее на фоне разговоров об угрозе для Украины с северного и северо-восточного направлений дипломат Роман Безсмертный дал оценку реальным военным силам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и планам Кремля.

Между тем Украина послала четкий сигнал белорусскому режиму на фоне потенциальных военных угроз: в случае попытки пересечь границу последствия для Минска будут катастрофическими.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина внимательно следит за ситуацией в Беларуси и не ожидает, что она вступит в войну против нашего государства. В то же время украинские спецслужбы отслеживают все изменения вблизи границы, которые могут представлять потенциальную угрозу.

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