Зеленский о Путине: Не хватает времени думать о нем

Зеленский о Путине: Не хватает времени думать о нем

Президент готов к встрече с российским лидером.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Он надеется на более предметный диалог, чем это было во время нормадского формата.

Об этом в четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

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"Не хватает времени думать о нем, меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Более предметно, чем было на первой встрече нормандского формата", — сказал он.

Напомним:

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина должна состояться, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ".

считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По словам Кулебы, для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в РФ". Ранее Кулеба заявлял, что украинский незаконно аннексированный Россией Крым непременно будет темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, несмотря на отсутствие намерения главы Кремля обсуждать этот вопрос.

Нужно говорить именно с тем, кто принимает решения в России - Дмитрий Кулеба о встрече с Путиным

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