Зеленський про Путіна: Не вистачає часу думати про нього

Зеленський про Путіна: Не вистачає часу думати про нього

Президент готовий до зустрічі з російським лідером.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Він сподівається на більш предметний діалог, аніж це було під час нормадського формату.

Про це у четвер, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

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"Не вистачає часу думати про нього, мене більше цікавить, чи можемо ми предметно зустрітися. Більш предметно, ніж було на першій зустрічі нормандського формату", - сказав він.

Нагадаємо:

Зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна повинна відбутися, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ".

вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ". Раніше Кулеба заявляв, що український незаконно анексований Росією Крим неодмінно буде темою перемовин президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна, попри відсутність наміри глави Кремля обговорювати це питання.

Потрібно розмовляти саме з тим, хто ухвалює рішення в Росії - Дмитро Кулеба про зустріч з Путіним

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