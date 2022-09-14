Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж поединка 2-го тура групповой стадии Лиги конференций сезона 2022/23 между кипрским "Аполлоном" и днепровским "Днепром-1".

В четверг, 15 сентября , днепровский "Днепр-1" проведет поединок второго тура группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23 против кипрского "Аполлона".

Матч пройдет в городе Никосия на стадионе ГСП. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В другом противостоянии группы "Вадуц" (Лихтенштейн) отправится в гости к нидерландскому АЗ. Эта игра также начнется 15 сентября в 19:45 по киевскому времени.

Поединки 3-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 6 октября: "Днепр-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги конференций днепровский клуб минимально уступил АЗ (0:1). В свою очередь, "Аполлон" расписали безголевую ничью с "Вадуцом" (0:0).