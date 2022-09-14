Аполлон - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж поєдинку 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2022/23 між кіпрським "Аполлоном" і дніпровським "Дніпром-1".

У четвер, 15 вересня , дніпровський "Дніпро-1" проведе поєдинок другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти кіпрського "Аполлона".

Матч відбудеться у місті Нікосія на стадіоні ГСП. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом.

В іншому протистоянні групи "Вадуц" (Ліхтенштейн) вирушить у гості до нідерландського АЗ. Ця гра також розпочнеться 15 вересня о 19:45 за київським часом.

Поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 6 жовтня: "Дніпро-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Додамо, що в першому турі групового етапу Ліги конференцій дніпровський клуб мінімально поступився АЗ (0:1). Своєю чергою, "Аполлон" розписали безгольову нічию з "Вадуцом" (0:0).